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Германия
26 мая 2025, 22:20 |
184
0

Новоназначенный главный тренер Байера рассказал о планах на сезон

Эрик тен Хаг хочет построить команду, которая будет доминировать на поле

26 мая 2025, 22:20 |
184
0
Новоназначенный главный тренер Байера рассказал о планах на сезон
ФК Байер

Новоназначенный главный тренер «Байера» Эрик тен Хаг рассказал о ближайших планах в клубе. Последним местом работы нидерландского специалиста был «Манчестер Юнайтед».

«Я очень рад быть здесь и почувствовал теплый прием. Давно слежу за Бундеслигой и «Байером 04». Клуб всегда был инновационным и за последние годы сделал большие шаги, чтобы стать претендентом на титул. В клубе чувствуется менталитет победителей.

Я хочу побеждать - и делать это определенным образом: доминируя, играя привлекательный футбол, захватывающий людей. Вместе с игроками, персоналом и, прежде всего, болельщиками, я хочу здесь построить и развить нечто особенное. Для меня вне поля и в раздевалке очень важен командный дух.

Уже могу сказать, что некоторые игроки точно уйдут – но это часть футбольного бизнеса. Я абсолютно уверен, что у нас будет фантастический состав, и жду этого с большим энтузиазмом. В итоге все сводится к развитию игроков и построению команды, которая может добиваться успеха вместе.

Что касается Алонсо, то без сомнения, он достиг здесь больших и исторических результатов. Тренер – ключевая фигура, но все всегда сводится к командной работе.

Я стал тренером сразу после завершения карьеры игрока и непрерывно тренирую уже 22 года. Недавняя пауза пошла мне на пользу – дала время подумать. Поэтому сейчас я полон энергии и хочу как можно быстрее адаптироваться. Следующие дни и недели будут насыщены многими разговорами»

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Байер Бундеслига Хаби Алонсо назначение тренера чемпионат Германии по футболу Эрик тен Хаг
Александр Сильченко Источник: ФК Байер
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