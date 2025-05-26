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  4. Пушич может возглавить ПАОК, где Луческу конфликтует с президентом
Греция
26 мая 2025, 22:18 |
110
0

Пушич может возглавить ПАОК, где Луческу конфликтует с президентом

В греческом клубе складывается крайне непростая ситуация

26 мая 2025, 22:18 |
110
0
Пушич может возглавить ПАОК, где Луческу конфликтует с президентом
ФК ПАОК. Разван Луческу и Иван Саввиди (справа)

В ближайшее время в греческом клубе ПАОК может произойти смена главного тренера, на должности которого ныне находится румынский специалист Разван Луческу – сын экс-коуча «Шахтера» и «Динамо» Мирчи Луческу.

56-летний Луческу пользуется большой популярностью и поддержкой в фанатской среде ПАОКа, однако у него сложились конфликтные отношения с президентом клуба Иваном Саввиди.

Сообщается, что Саввиди предложил Луческу уйти в отставку, но Разван не согласился, заявив, что если клуб хочет от него избавиться, то должен пойти на досрочное расторжение контракта по своем инициативе. Во втором случае Луческу сможет рассчитывать на компенсацию в 1,5 миллиона евро.

На текущий момент ни Иван Саввиди, ни Разван Луческу, похоже, не собираются принимать условия противоположной стороны, вследствие чего румын продолжает оставаться на должности.

Однако сыновья Саввиди настраивают отца на увольнение Развана, так как подозревают, что тот через своего агента заводит определенных игроков в клуб, в то время как боссы ПАОКа планируют взять этот процесс под свой полный контроль.

В случае, если Развана Луческу все-таки отправят в отставку, в ПАОКе уже нашли потенциального преемника для румына – боснийца Марино Пушича, несколько дней назад уволенного из «Шахтера».

Впрочем, Иван Саввиди пока все еще сомневается, так как не хочет нарваться на сильные протесты со стороны фанатов, которые в случае увольнения Луческу захотят увидеть в клубе исключительно высококлассную замену.

Отметим, что ПАОК завершил сезон-2024/25 на третьем месте в греческой Суперлиге.

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Марино Пушич ПАОК Разван Луческу Иван Саввиди чемпионат Греции по футболу
Алексей Сливченко Источник: GOLAZO.ro
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