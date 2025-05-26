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Украина. Премьер лига
26 мая 2025, 22:59 | Обновлено 26 мая 2025, 23:56
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0

Определено, кто рассудит переходные матчи плей-офф за путевку в УПЛ

Два первых поединка в противостояниях пройдут 29 мая

26 мая 2025, 22:59 | Обновлено 26 мая 2025, 23:56
312
0
Определено, кто рассудит переходные матчи плей-офф за путевку в УПЛ
УАФ. Дмитрий Панчишин

Украинская ассоциация футбола обнародовала назначения арбитров на первые матчи переходного плей-офф за право сыграть в Украинской Премьер-лиге в сезоне 2025/2026.

Встречу между «Кудривкой» и «Ворсклой», которая состоится 29 мая в 15:30 на киевской «Оболонь-Арене», обслужит Дмитрий Панчишин из Харькова. За систему VAR будет отвечать Владимир Новохатний из Черкасс.

29 мая в 18:00 на стадионе «Левый Берег» в Киевской области свой первый матч сыграют «Левый Берег» и «Металлист 1925». Главным арбитром этого поединка назначен Виктор Копиевский из Кропивницкого, а за VAR будет отвечать Андрей Коваленко из Полтавы.

Ответные матчи состоятся 1 июня. Прямые путёвки в элитный дивизион уже завоевали «Эпицентр» и СК «Полтава». Две команды покинули УПЛ – «Черноморец» и «Ингулец».

УПЛ. Переходный плей-офф

29 мая (четверг)

15:30. Кудровка – Ворскла Полтава. Оболонь-Арена

  • Главный арбитр – Дмитрий Панчишин (Харьков)
  • Судья VAR – Владимир Новохатний (Черкассы)

18:00. Левый Берег Киев – Металлист 1925 Харьков, стадион Левый Берег

  • Главный арбитр – Виктор Копиевский (Кропивницкий)
  • Судья VAR – Андрей Коваленко (Полтава)

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Николай Степанов Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
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