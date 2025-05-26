Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ФОТО. Президент УАФ Шевченко принял участие в конференции в Рейкьявике
Украина. Премьер лига
26 мая 2025, 20:59 | Обновлено 26 мая 2025, 21:03
274
0

ФОТО. Президент УАФ Шевченко принял участие в конференции в Рейкьявике

Конференция посвящена исследованиям, которые помогают достичь результатов на поле

26 мая 2025, 20:59 | Обновлено 26 мая 2025, 21:03
274
0
ФОТО. Президент УАФ Шевченко принял участие в конференции в Рейкьявике
УАФ. Андрей Шевченко

Президент Украинской ассоциации футбола Андрей Шевченко посетил город Рейкьявик (Исландия) по приглашению Футбольной ассоциации Исландии и ее президента Тодди Орлигссона, чтобы принять участие в престижной Nordic Football Research Conference 2025.

В этом году конференция была посвящена исследованиям, которые помогают футбольным ассоциациям, клубам и тренерам достигать результатов на поле. В центре внимания – инновационные подходы к тренерской работе, анализу игровой эффективности, спортивной аналитике и психологии.

В первый день визита состоялась встреча в офисе Футбольной ассоциации Исландии, в ходе которой участники смогли обсудить тренерский опыт, подходы к развитию футболистов, а также особенности игровой карьеры в клубах разных стран.

На второй день конференции Андрей Шевченко выступил перед широкой футбольной аудиторией в Университете города Рейкьявик, которая объединила участников более чем из 15 стран.

Во время своих выступлений Андрей Шевченко поделился собственным карьерным путем, а также рассказал о своих профессиональных ценностях как игрока, тренера и футбольного управленца, среди которых – идентичность, отдача и вера в себя: «Для меня было честью поделиться своим футбольным путем и философией с такой вдохновленной и преданной аудиторией. Очень благодарен за теплый прием и гостеприимство».

Он также выразил искреннюю благодарность организаторам события: «Искренне благодарю Футбольную ассоциацию Исландии и особенно президента Тодди Орлигссона за приглашение выступить. Отдельная благодарность исландскому футбольному сообществу за постоянную поддержку Украины – ваша солидарность чрезвычайно важна для нас. Также важно отметить поддержку других стран Северной Европы. Ваша твердая позиция в европейском футболе – мощная сила и опора, на которую мы очень рассчитываем и за которую мы очень благодарны всем вам».

УАФ продолжает инициировать и реализовывать проекты, направленные на поддержку детско-юношеского футбола, развитие тренерского образования, а также социальные инициативы. Особое внимание уделяется именно развитию тренерского образования как ключевой предпосылке для формирования качественной футбольной среды, подготовки новых поколений игроков и обеспечения устойчивой спортивной инфраструктуры.

Участие Андрея Шевченко в конференции стало ярким свидетельством международного взаимодействия и обмена опытом ради развития футбола как на национальном, так и на глобальном уровнях.

ФОТО. Президент УАФ Шевченко принял участие в конференции в Рейкьявике

По теме:
ФОТО. Сын Андрея Шевченко окончил престижную школу в Англии
Без Шевченко? Стало известно, кто будет награждать Динамо золотыми медалями
Андрей ШЕВЧЕНКО: «Ни один игрок в футболе не мог сравниться с ним»
Андрей Шевченко фото Исландия Рейкьявик семинар
Николай Степанов Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Чемпионат мира по хоккею. Календарь и результаты матчей
Хоккей | 26 мая 2025, 09:55 2
Чемпионат мира по хоккею. Календарь и результаты матчей
Чемпионат мира по хоккею. Календарь и результаты матчей

Стартует турнир в элитном дивизионе

Модрич выиграл первый за 17 лет трофей для Тоттенхэма. Теперь может уйти
Футбол | 26 мая 2025, 15:35 12
Модрич выиграл первый за 17 лет трофей для Тоттенхэма. Теперь может уйти
Модрич выиграл первый за 17 лет трофей для Тоттенхэма. Теперь может уйти

Блогер Sport.ua доказывает факт причастности хорвата к историческому для лондонского клуба событию

Легенда бокса: «Реванш Усика и Дюбуа? Он его вынесет, выбьет с ринга»
Бокс | 26.05.2025, 08:20
Легенда бокса: «Реванш Усика и Дюбуа? Он его вынесет, выбьет с ринга»
Легенда бокса: «Реванш Усика и Дюбуа? Он его вынесет, выбьет с ринга»
Футболист Динамо после чемпионства в УПЛ сделал любимой дорогой подарок
Футбол | 26.05.2025, 20:57
Футболист Динамо после чемпионства в УПЛ сделал любимой дорогой подарок
Футболист Динамо после чемпионства в УПЛ сделал любимой дорогой подарок
Турана не будет? Шахтер сделал предложение стать тренером Луишу Каштру
Футбол | 25.05.2025, 22:50
Турана не будет? Шахтер сделал предложение стать тренером Луишу Каштру
Турана не будет? Шахтер сделал предложение стать тренером Луишу Каштру
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Лунин обратился к игроку Реала, которого Хаби Алонсо выгнал из клуба
Лунин обратился к игроку Реала, которого Хаби Алонсо выгнал из клуба
26.05.2025, 00:40 1
Футбол
Реал принял предложение по трансферу Лунина. Куда его продадут?
Реал принял предложение по трансферу Лунина. Куда его продадут?
26.05.2025, 03:11 4
Футбол
Известный боксер объяснил, как рефери ошибся и принес Усику победу
Известный боксер объяснил, как рефери ошибся и принес Усику победу
25.05.2025, 00:27 6
Бокс
Украинец с мировым рекордом в 13-й раз стал чемпионом мира
Украинец с мировым рекордом в 13-й раз стал чемпионом мира
25.05.2025, 10:55
Другие виды
Остается в Европе. Кевин Де Брюйне достиг соглашения с новым клубом
Остается в Европе. Кевин Де Брюйне достиг соглашения с новым клубом
24.05.2025, 19:27 6
Футбол
Склоним головы. Российская авиабомба по Эпицентру убила экс-гребчиху
Склоним головы. Российская авиабомба по Эпицентру убила экс-гребчиху
25.05.2025, 09:00
Война
ЧМ по хоккею. Швеция и Дания сыграли матч за бронзу
ЧМ по хоккею. Швеция и Дания сыграли матч за бронзу
25.05.2025, 18:56 2
Хоккей
Юрген КЛОПП: «Это большое разочарование, я просто выключил телевизор»
Юрген КЛОПП: «Это большое разочарование, я просто выключил телевизор»
25.05.2025, 08:57 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем