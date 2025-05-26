ФОТО. Президент УАФ Шевченко принял участие в конференции в Рейкьявике

Президент Украинской ассоциации футбола Андрей Шевченко посетил город Рейкьявик (Исландия) по приглашению Футбольной ассоциации Исландии и ее президента Тодди Орлигссона, чтобы принять участие в престижной Nordic Football Research Conference 2025.

В этом году конференция была посвящена исследованиям, которые помогают футбольным ассоциациям, клубам и тренерам достигать результатов на поле. В центре внимания – инновационные подходы к тренерской работе, анализу игровой эффективности, спортивной аналитике и психологии.

В первый день визита состоялась встреча в офисе Футбольной ассоциации Исландии, в ходе которой участники смогли обсудить тренерский опыт, подходы к развитию футболистов, а также особенности игровой карьеры в клубах разных стран.

На второй день конференции Андрей Шевченко выступил перед широкой футбольной аудиторией в Университете города Рейкьявик, которая объединила участников более чем из 15 стран.

Во время своих выступлений Андрей Шевченко поделился собственным карьерным путем, а также рассказал о своих профессиональных ценностях как игрока, тренера и футбольного управленца, среди которых – идентичность, отдача и вера в себя: «Для меня было честью поделиться своим футбольным путем и философией с такой вдохновленной и преданной аудиторией. Очень благодарен за теплый прием и гостеприимство».

Он также выразил искреннюю благодарность организаторам события: «Искренне благодарю Футбольную ассоциацию Исландии и особенно президента Тодди Орлигссона за приглашение выступить. Отдельная благодарность исландскому футбольному сообществу за постоянную поддержку Украины – ваша солидарность чрезвычайно важна для нас. Также важно отметить поддержку других стран Северной Европы. Ваша твердая позиция в европейском футболе – мощная сила и опора, на которую мы очень рассчитываем и за которую мы очень благодарны всем вам».

УАФ продолжает инициировать и реализовывать проекты, направленные на поддержку детско-юношеского футбола, развитие тренерского образования, а также социальные инициативы. Особое внимание уделяется именно развитию тренерского образования как ключевой предпосылке для формирования качественной футбольной среды, подготовки новых поколений игроков и обеспечения устойчивой спортивной инфраструктуры.

Участие Андрея Шевченко в конференции стало ярким свидетельством международного взаимодействия и обмена опытом ради развития футбола как на национальном, так и на глобальном уровнях.

ФОТО. Президент УАФ Шевченко принял участие в конференции в Рейкьявике