Футболист Динамо после чемпионства в УПЛ сделал любимой дорогой подарок

Футболист «Динамо» Киев Константин Вивчаренко порадовал свою девушку Альяну Ярматову ценным подарком. Вивчаренко после чемпионства «Динамо» в УПЛ подарил девушке косметологическую клинику.

«Спасибо вселенной за мужчину, который разбирается в подарках. 2,5 месяца молчания и наконец-то я могу поделиться с вами этой новостью. Я стала владелицей косметологической клиники», – написала Альяна в Инстаграме.

Ранее сообщалось, что к Вивчаренко проявляют интерес испанские клубы. В этом сезоне Вивчаренко провел 28 матчей, забил один гол и сделал два ассиста.