Футболист Динамо после чемпионства в УПЛ сделал любимой дорогой подарок
Константин Вивчаренко подарил девушке косметологическую клинику
Футболист «Динамо» Киев Константин Вивчаренко порадовал свою девушку Альяну Ярматову ценным подарком. Вивчаренко после чемпионства «Динамо» в УПЛ подарил девушке косметологическую клинику.
«Спасибо вселенной за мужчину, который разбирается в подарках. 2,5 месяца молчания и наконец-то я могу поделиться с вами этой новостью. Я стала владелицей косметологической клиники», – написала Альяна в Инстаграме.
Ранее сообщалось, что к Вивчаренко проявляют интерес испанские клубы. В этом сезоне Вивчаренко провел 28 матчей, забил один гол и сделал два ассиста.
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інтелекту нуль, зате є клініка))