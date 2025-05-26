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  4. Футболист Динамо после чемпионства в УПЛ сделал любимой дорогой подарок
Украина. Премьер лига
26 мая 2025, 20:57 | Обновлено 26 мая 2025, 21:42
2217
9

Футболист Динамо после чемпионства в УПЛ сделал любимой дорогой подарок

Константин Вивчаренко подарил девушке косметологическую клинику

26 мая 2025, 20:57 | Обновлено 26 мая 2025, 21:42
2217
9
Футболист Динамо после чемпионства в УПЛ сделал любимой дорогой подарок
ФК Динамо. Константин Вивчаренко

Футболист «Динамо» Киев Константин Вивчаренко порадовал свою девушку Альяну Ярматову ценным подарком. Вивчаренко после чемпионства «Динамо» в УПЛ подарил девушке косметологическую клинику.

«Спасибо вселенной за мужчину, который разбирается в подарках. 2,5 месяца молчания и наконец-то я могу поделиться с вами этой новостью. Я стала владелицей косметологической клиники», – написала Альяна в Инстаграме.

Ранее сообщалось, что к Вивчаренко проявляют интерес испанские клубы. В этом сезоне Вивчаренко провел 28 матчей, забил один гол и сделал два ассиста.

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Дмитрий Олейник
Дмитрий Олейник Sport.ua
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Комментарии 9
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Первый Среди Равных
Те, що наші спортсмени, співаки та інші відомі особи почали після 2022 року виворачувати свою щелепу і фактично під примусом і тільки на публіку говорити на нерідній їм мові - це мало що означає і створює лише ілюзію.
Справжня українська Україна буде тоді, коли всі ці люди будуть говорити українсткою у себе вдома, не на камери. А 90% із них вдома розмовляють російською. 
Ответить
0
Lev5455
Важко буде Україні стати на ноги з тими горе-москалями. 
Ответить
-2
ManCity
Нащадки щелеповивернутих
Ответить
-3
umnuy2
шляпа какая та-клиника в подворотне
Ответить
-3
cooperchack
А силиконовые сиськи сейчас не в моде?
Ответить
-3
Saltovka
Клиника трехзвёздочная??
Ответить
-4
Diesel
пише на мові ворога
інтелекту нуль, зате є клініка))
Ответить
-5
Iigor6583
Ну, і за що ці кривоногі тихоходи отримують такі гроші, що дарують космет. клініки всяким альянам з надутими варгами. Це КЛІНІКА. Одні на фронті захищають державу від рашистсько-путінських вбивць, а інші даруть клініки. 
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-5
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