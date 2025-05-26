Забарного хочет подписать один из лучших тренеров АПЛ

Главный тренер «Ньюкасла» Эдди Хау хочет подписать украинского защитника «Борнмута» Илью Забарного, сообщает The I Papers.

Наставник «сорок» также заинтересован в трансферах еще двух игроков – вингера «Брентфорда» Бриана Мбемо, а также одноклубника Забарного – Антуана Семеньо.

В то же время источник отмечает, что каждый из этих трех игроков обойдется недешево. Однако летом у «Ньюкасла» будет солидная сумма на трансферы – 300 млн евро.

Ранее был назван клуб, который готов заплатить за Забарного 60 млн евро.