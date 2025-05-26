Мендеш нашел для Лунина новый клуб. Но у Андрея другие планы

Голкипер сборной Украины Андрей Лунин уже летом может сменить клубную прописку. Украинец рассматривает уход из-за нехватки игровой практики.

По информации СМИ, агент Лунина нашел для украинца новый клуб – «Галатасарай» и предложил ему перейти именно туда. Однако сам голкипер не спешит покидать «Реал», он уверен, что может конкурировать с Куртуа за место в основе и рассматривает вариант, чтобы остаться в мадридском клубе.

В этом сезоне Лунин провел 14 поединков, пропустил 19 голов и шесть раз сыграл на ноль. В активе украинского вратаря также есть один ассист в этом сезоне, чего не удавалось делать вратарям «Реала» в Ла Лиге более 30 лет.