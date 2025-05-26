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  4. Мендеш нашел для Лунина новый клуб. Но у Андрея другие планы
Испания
26 мая 2025, 22:49 |
2432
1

Мендеш нашел для Лунина новый клуб. Но у Андрея другие планы

Украинский вратарь не спешит покидать мадридский гранд

26 мая 2025, 22:49 |
2432
1
Мендеш нашел для Лунина новый клуб. Но у Андрея другие планы
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

Голкипер сборной Украины Андрей Лунин уже летом может сменить клубную прописку. Украинец рассматривает уход из-за нехватки игровой практики.

По информации СМИ, агент Лунина нашел для украинца новый клуб – «Галатасарай» и предложил ему перейти именно туда. Однако сам голкипер не спешит покидать «Реал», он уверен, что может конкурировать с Куртуа за место в основе и рассматривает вариант, чтобы остаться в мадридском клубе.

В этом сезоне Лунин провел 14 поединков, пропустил 19 голов и шесть раз сыграл на ноль. В активе украинского вратаря также есть один ассист в этом сезоне, чего не удавалось делать вратарям «Реала» в Ла Лиге более 30 лет.

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Галатасарай трансферы Реал Мадрид Андрей Лунин трансферы Ла Лиги Жорже Мендеш
Дмитрий Олейник Источник: Real Madrid Confidencial
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Kапітошkа
Це вже все виглядає наче якийсь мем)
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