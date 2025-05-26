ОФИЦИАЛЬНО. С кем играть Миколенко? Эвертон покинуло четыре игрока

Английский клуб «Эвертон» сообщил, что четыре футболиста покидают команду после завершения срока аренды.

Джек Харрисон возвращается в «Лидс Юнайтед», Йеспер Линдстрем принадлежит «Наполи», Орель Мангала – «Лиону», а Армандо Броя имеет действующий контракт с «Челси».

Джек Харрисон за «Эвертон» сыграл 38 матчей и забил 1 мяч, у Ореля Мангалы – 22 матча и 1 гол. Йеспер Линдстрем сыграл 30 матчей, а Армандо Броя провел 13 матчей без забитых мячей.

Украинский защитник Виталий Миколенко сыграл в этом сезоне 37 матчей и забил один гол. В последней игре против «Ньюкасла» Миколенко отдал голевую передачу. В итоге «Эвертон» одержал минимальную победу.