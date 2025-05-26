ОФИЦИАЛЬНО. С кем играть Миколенко? Эвертон покинуло четыре игрока
Полузащитники Харрисон, Линдстрем Мангала и форвард Бройя вернулись в свои клубы
Английский клуб «Эвертон» сообщил, что четыре футболиста покидают команду после завершения срока аренды.
Джек Харрисон возвращается в «Лидс Юнайтед», Йеспер Линдстрем принадлежит «Наполи», Орель Мангала – «Лиону», а Армандо Броя имеет действующий контракт с «Челси».
Джек Харрисон за «Эвертон» сыграл 38 матчей и забил 1 мяч, у Ореля Мангалы – 22 матча и 1 гол. Йеспер Линдстрем сыграл 30 матчей, а Армандо Броя провел 13 матчей без забитых мячей.
Украинский защитник Виталий Миколенко сыграл в этом сезоне 37 матчей и забил один гол. В последней игре против «Ньюкасла» Миколенко отдал голевую передачу. В итоге «Эвертон» одержал минимальную победу.
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