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Англия
26 мая 2025, 21:05 | Обновлено 26 мая 2025, 21:47
1557
1

ОФИЦИАЛЬНО. С кем играть Миколенко? Эвертон покинуло четыре игрока

Полузащитники Харрисон, Линдстрем Мангала и форвард Бройя вернулись в свои клубы

26 мая 2025, 21:05 | Обновлено 26 мая 2025, 21:47
1557
1
ОФИЦИАЛЬНО. С кем играть Миколенко? Эвертон покинуло четыре игрока
Getty Images/Global Images Ukraine

Английский клуб «Эвертон» сообщил, что четыре футболиста покидают команду после завершения срока аренды.

Джек Харрисон возвращается в «Лидс Юнайтед», Йеспер Линдстрем принадлежит «Наполи», Орель Мангала – «Лиону», а Армандо Броя имеет действующий контракт с «Челси».

Джек Харрисон за «Эвертон» сыграл 38 матчей и забил 1 мяч, у Ореля Мангалы – 22 матча и 1 гол. Йеспер Линдстрем сыграл 30 матчей, а Армандо Броя провел 13 матчей без забитых мячей.

Украинский защитник Виталий Миколенко сыграл в этом сезоне 37 матчей и забил один гол. В последней игре против «Ньюкасла» Миколенко отдал голевую передачу. В итоге «Эвертон» одержал минимальную победу.

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Йеспер Линдстрем Джек Харрисон Армандо Бройя Эвертон аренда игрока чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига
Александр Сильченко Источник: ФК Эвертон
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Iigor6583
 Буде сам лямку тягнути за всіх....🤪😛🤪
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