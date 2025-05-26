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Ролан Гаррос
26 мая 2025, 19:56 | Обновлено 26 мая 2025, 19:57
552
1

СВЕНТЕК: «Это точно не был легкий матч, она играла очень раскованно»

Ига Свентек рассказала о матче с Ребеккой Шрамковой

26 мая 2025, 19:56 | Обновлено 26 мая 2025, 19:57
552
1
СВЕНТЕК: «Это точно не был легкий матч, она играла очень раскованно»
Getty Images/Global Images Ukraine. Ига Свентек

Действующая чемпионка Ролан Гаррос Ига Свентек (WTA 5) с победы стартовавшая на грунтовых кортах в Париже, рассказала о матче с Ребеккой Шрамковой, раннем вылете из Рима и о прощальном вечере Надаля.

О выступлении Шрамковой.

«Это точно не был легкий матч, особенно потому, что она играла очень раскованно, и мне показалось, что она часто шла ва-банк, особенно по форхенду по линии. Я понимала, что нужно оставаться активной, стараться создавать моменты и использовать свои сильные стороны – и именно это я и делала».

О вылете из Рима на ранней стадии и подготовке в Париже.

«Это был первый раз, когда у меня сложилась такая ситуация, но мне это понравилось, потому что я обожаю быть здесь. Я помню, как думала – куда бы поехать? Париж показался лучшей идеей, потому что я просто люблю этот город и знала, что здесь будут лучшие корты в мире для тренировок».

О том, как ей удалось сдержаться во время прощания Надаля.

«Я старалась держать себя в руках, чтобы не выглядеть плохо. Я знала, что камеры направлены на Карлоса (Алькараса), который был за мной, так что мне просто нужно было быть смелой. Но когда видишь, как Рафа плачет – это, конечно, делает тебя более эмоциональной.

Приятно, что он показывает свои эмоции таким образом, он показывает, что он человек, и мне очень понравилось, что организаторы Ролан Гаррос сделали вчера – особенно этот след ноги. Я счастлива, что он останется здесь навсегда…

Здорово, что весь теннисный мир смог собраться, чтобы выразить благодарность и сказать Рафаэлю, как мы признательны за все, что он сделал, и за те эмоции, которые он нам дарил. Он – огромный источник вдохновения, даже когда не играет. Даже просто его присутствие вчера вдохновило меня».

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Вячеслав Кулаковский Источник: Roland Garros
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Sit Simurg
Ну от навіщо нам ваша "СВЕНТЕК" ..)
Краще б розказали про перемогу Альони Остапенко ...
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