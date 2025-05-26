ЛЕОНЕНКО: «Повторят путь Днепра-1, который вышел в еврокубки и исчез»
Виктор Леоненко – о перспективах «Александрии»
Бывший нападающий киевского «Динамо» Виктор Леоненко высказался о перспективах новоиспеченного серебряного призера чемпионата Украины по футболу 2024/25 «Александрии», которую тренирует Руслан Ротань.
«Вообще непонятно, что будет с »Александрией». Не удивлюсь, если она повторит путь «Днепра-1», который вышел в еврокубки и исчез», – сказал Леоненко.
«Александрия» квалифицировалась в Лигу конференций, где начнет выступления со второго квалификационного раунда.
Ранее бывший форвард киевского «Динамо» Виктор Леоненко отреагировал на стычку нынешнего лидера «бело-синих» Андрея Ярмоленко с юным фанатом киевского клуба.
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