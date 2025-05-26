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  4. ЛЕОНЕНКО: «Повторят путь Днепра-1, который вышел в еврокубки и исчез»
Украина. Премьер лига
26 мая 2025, 19:23 | Обновлено 26 мая 2025, 20:01
4470
6

ЛЕОНЕНКО: «Повторят путь Днепра-1, который вышел в еврокубки и исчез»

Виктор Леоненко – о перспективах «Александрии»

26 мая 2025, 19:23 | Обновлено 26 мая 2025, 20:01
4470
6
ЛЕОНЕНКО: «Повторят путь Днепра-1, который вышел в еврокубки и исчез»
ФК Динамо. Виктор Леоненко

Бывший нападающий киевского «Динамо» Виктор Леоненко высказался о перспективах новоиспеченного серебряного призера чемпионата Украины по футболу 2024/25 «Александрии», которую тренирует Руслан Ротань.

«Вообще непонятно, что будет с »Александрией». Не удивлюсь, если она повторит путь «Днепра-1», который вышел в еврокубки и исчез», – сказал Леоненко.

«Александрия» квалифицировалась в Лигу конференций, где начнет выступления со второго квалификационного раунда.

Ранее бывший форвард киевского «Динамо» Виктор Леоненко отреагировал на стычку нынешнего лидера «бело-синих» Андрея Ярмоленко с юным фанатом киевского клуба.

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Виктор Леоненко Александрия Лига конференций Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Руслан Ротань
Дмитрий Олейник Источник: Спорт-Экспресс Украина
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Комментарии 6
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serhiy
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-1
Boodya
Жовчі в цього діда, як у всіх читачів цього сайту разом взятих.
Добре, що хоч "експертом" більше не називаєте, бо експертного в ньому нуль.
Можливо, просто "колишній нападник київського "Динамо" скандальніше звучить))
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-1
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Saltovka
Леоненко конечно больше знает чем мы. Жалко Александрию.
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-4
Андрій Заліщук
Леон, іди ти НА.УЙ зі своїми висерами, осточортів уже!
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-4
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