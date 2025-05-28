Лидер Шахтера: «Это был мега-меганеудачный сезон для нас»

Полузащитник Шахтера Артем Бондаренко недоволен сезоном, в котором команда стала третьей в УПЛ и завоевала Кубок Украины. Сам игрок получил вызов в сборную Украины.

«Сложно говорить по поводу сезона. Он вышел мега-меганеудачным. Будут изменения, и команда продолжает строиться. Думаю, в новом сезоне все будет лучше. Если брать статистику, то это мой лучший сезон в УПЛ. И это очень важно, что делаю результативные действия. Говорят, что тут у нас забить очень легко, но это не так».

«Сборная Украины? Рад, что моя работа и моя статистика не прошли зря. Хочется дебютировать за национальную сборную», – сказал Бондаренко.