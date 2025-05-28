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  4. Лидер Шахтера: «Это был мега-меганеудачный сезон для нас»
Украина. Премьер лига
28 мая 2025, 18:52 |
501
1

Лидер Шахтера: «Это был мега-меганеудачный сезон для нас»

Бондаренко разочарован сезоном Шахтера

28 мая 2025, 18:52 |
501
1
Лидер Шахтера: «Это был мега-меганеудачный сезон для нас»
ФК Шахтер. Артем Бондаренко

Полузащитник Шахтера Артем Бондаренко недоволен сезоном, в котором команда стала третьей в УПЛ и завоевала Кубок Украины. Сам игрок получил вызов в сборную Украины.

«Сложно говорить по поводу сезона. Он вышел мега-меганеудачным. Будут изменения, и команда продолжает строиться. Думаю, в новом сезоне все будет лучше. Если брать статистику, то это мой лучший сезон в УПЛ. И это очень важно, что делаю результативные действия. Говорят, что тут у нас забить очень легко, но это не так».

«Сборная Украины? Рад, что моя работа и моя статистика не прошли зря. Хочется дебютировать за национальную сборную», – сказал Бондаренко.

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Артем Бондаренко Шахтер Донецк Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Иван Зинченко Источник: Профутбол Digital
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