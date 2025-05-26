Динамо приняло решение по Ванату. Есть интерес из Испании

23-летний нападающий «Динамо» Владислав Ванат заинтересовал ряд европейских клубов.

По информации украинского журналиста Игоря Цыганыка, Ванатом заинтересовался один из клубов чемпионата Испании, однако до конкретного предложения дело пока не дошло. Отмечается, что «Динамо» приняло решение относительно будущего Владислава – о трансфере не может быть никакой речи до старта квалификации Лиги чемпионов.

В этом сезоне Ванат провел 45 матчей, забил 21 гол и сделал девять ассистов. Ранее сообщалось о том, что стала известна сумма, за которую Ванат может сменить клуб уже летом.