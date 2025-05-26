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  4. ФОТО. Президент Полесья вручил награды трем лучшим игрокам сезона
Украина. Премьер лига
26 мая 2025, 17:56 | Обновлено 26 мая 2025, 17:59
1710
0

ФОТО. Президент Полесья вручил награды трем лучшим игрокам сезона

Геннадий Буткевич традиционно отметил лучших

26 мая 2025, 17:56 | Обновлено 26 мая 2025, 17:59
1710
0
ФОТО. Президент Полесья вручил награды трем лучшим игрокам сезона
ФК Полесье

Президент житомирского клуба «Полесье» Геннадий Буткевич определил трех лучших футболистов клуба в этом сезоне.

По мнению Буткевича, лучшим игроком сезона 2024/25 стал Алексей Гуцуляк. Приз за лидерство и характер получил Руслан Бабенко. А вот легионер Факундо Батиста стал открытием в 2025 году.

Функционер подарил каждому из футболистов награду, связанную с клубом.

Напомним, что «Полесье» финишировало на четвертом месте в лиге и будет выступать в отборе Лиги конференций со следующего сезона.

ФОТО. Президент Полесья вручил награды трем лучшим игрокам сезона

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Геннадий Буткевич Полесье Житомир чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига награды Алексей Гуцуляк Факундо Батиста Руслан Бабенко
Андрей Витренко Источник: ФК Полесье
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