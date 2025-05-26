ФОТО. Президент Полесья вручил награды трем лучшим игрокам сезона
Геннадий Буткевич традиционно отметил лучших
Президент житомирского клуба «Полесье» Геннадий Буткевич определил трех лучших футболистов клуба в этом сезоне.
По мнению Буткевича, лучшим игроком сезона 2024/25 стал Алексей Гуцуляк. Приз за лидерство и характер получил Руслан Бабенко. А вот легионер Факундо Батиста стал открытием в 2025 году.
Функционер подарил каждому из футболистов награду, связанную с клубом.
Напомним, что «Полесье» финишировало на четвертом месте в лиге и будет выступать в отборе Лиги конференций со следующего сезона.
ФОТО. Президент Полесья вручил награды трем лучшим игрокам сезона
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