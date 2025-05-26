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Сборная УКРАИНЫ
26 мая 2025, 18:57 |
458
0

Игрок молодежной сборной Украины может пропустить Евро из-за травмы

Егор Ярмолюк получил повреждение в последнем туре АПЛ

26 мая 2025, 18:57 |
458
0
Игрок молодежной сборной Украины может пропустить Евро из-за травмы
Getty Images/Global Images Ukraine

Центральный полузащитник «Брентфорда» Егор Ярмолюк не попал в финальную заявку сборной Украины U-21 из-за повреждения, которое получил в 38-м туре Английской Премьер-лиги.

В игре против «Вулверхэмптона» (1:1) Ярмолюк провел на поле весь матч.

Как сообщает издание Tribuna.com, сейчас игрок проходит дополнительные медицинские обследования, после которых будет принято окончательное решение, сыграет ли футболист на молодежном Евро.

Евротурнир пройдет в Словакии с 11 по 28 июня. Сборная Украины будет играть в одной группе с Финляндией, Нидерландами и Данией.

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Александр Сильченко Источник: Трибуна
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