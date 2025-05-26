Игрок молодежной сборной Украины может пропустить Евро из-за травмы
Егор Ярмолюк получил повреждение в последнем туре АПЛ
Центральный полузащитник «Брентфорда» Егор Ярмолюк не попал в финальную заявку сборной Украины U-21 из-за повреждения, которое получил в 38-м туре Английской Премьер-лиги.
В игре против «Вулверхэмптона» (1:1) Ярмолюк провел на поле весь матч.
Как сообщает издание Tribuna.com, сейчас игрок проходит дополнительные медицинские обследования, после которых будет принято окончательное решение, сыграет ли футболист на молодежном Евро.
Евротурнир пройдет в Словакии с 11 по 28 июня. Сборная Украины будет играть в одной группе с Финляндией, Нидерландами и Данией.
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