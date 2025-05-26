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Молодежные турниры
26 мая 2025, 11:09 | Обновлено 26 мая 2025, 11:19
479
2

Стала известна заявка сборной Украины U21 на товарищеский матч с Испанией

Унаи Мельгоса составил список из 25-ти футболистов

26 мая 2025, 11:09 | Обновлено 26 мая 2025, 11:19
479
2
Стала известна заявка сборной Украины U21 на товарищеский матч с Испанией
УАФ

Главный тренер сборной Украины U21 Унаи Мельгоса определился с составом команды на контрольный поединок против сверстников из сборной Испании. В заявку национальной команды попали 25 исполнители.

Товарищеская игра пройдет в испанском Алькорконе на арене «Санто Доминго Стэдиум».

Матч против Испании станет для молодежной сборной Украины генеральной репетицией перед финальным турниром Евро-2025 U21.

Чемпионат Европы U21 состоится в Словакии, где в рамках группового раунда Украина сыграет с командами Дании (12 июня), Финляндии (15 июня) и Нидерландов (18 июня).

Состав молодежной сборной Украины

Вратари: Руслан Нещерет («Динамо» Киев), Георгий Ермаков («Александрия»), Владислав Крапивцов («Жирона», Испания)

Защитники: Арсений Батагов («Трабзонспор», Турция), Артем Смоляков («Лос-Анджелес», США), Владимир Салюк («Металлист 1925» Харьков), Эдуард Козик («Колос» Ковалевка), Виталий Роман, Роман Дидык (оба – «Рух» Львов), Тарас Михавко, Константин Вивчаренко (оба – «Динамо» Киев), Илья Крупский («Ворскла» Полтава)

Полузащитники: Антон Царенко («Лехия», Польша), Иван Варфоломеев («Слован», Чехия), Владислав Великан («Колос» Ковалевка), Илья Квасница, Олег Очеретько (оба – «Карпаты» Львов), Назар Волошин, Валентин Рубчинский, Максим Брагару, Владимир Бражко (все – «Динамо» Киев), Александр Яцик («Заря» Луганск), Борис Крушинский («Полесье» Житомир).

Нападающие: Богдан Вьюнник («Лехия», Польша), Владислав Ванат («Динамо» Киев)

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Андрей Витренко Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
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Maks23
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Burevestnik
шось багато набрали гравців з ФК "Шахтар",
мать висока у них кваліфікація...
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