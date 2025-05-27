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  4. Решение сборной по игроку Динамо вызвало критику. Он виновен в насилии
Украина. Премьер лига
27 мая 2025, 00:22 |
658
0

Решение сборной по игроку Динамо вызвало критику. Он виновен в насилии

Жерсон Родригеш вызван в сборную Люксембурга

27 мая 2025, 00:22 |
658
0
Решение сборной по игроку Динамо вызвало критику. Он виновен в насилии
ФК Динамо. Жерсон Родригеш

Футболист «Динамо» Жерсон Родригеш, который сейчас играет в аренде в португальском клубе AVS, вызван в сборную Люксембурга на ближайшие матчи.

Это решение вызвало много критики в самом Люксембурге, ведь игрок недавно узнал приговор суда к 18 месяцам условного тюремного заключения за избиение своей подруги в 2022 году. Об этой ситуации высказались бывшие спортсменки из Люксембурга, которые сейчас являются депутатами.

«Спортсмен высшего уровня должен нести ответственность не только на поле, но и показывать пример детям и подросткам», – отметила бывшая теннисистка Мэнди Минелла.

«Люксембург не может пропагандировать «нулевую толерантность» к насилию и одновременно закрывать глаза, когда это касается известного спортсмена. Это большая ответственность», – написала бывшая футболистка Барбара Агостино.

«Домашнее насилие – это незначительное преступление, если человек играет в футбол? Нет! Насилие, не должно классифицироваться как частное дело, это не разрешено», – добавила бывшая министр Таина Боффердинг.

Ранее сообщалось, что Родригеш и еще пять игроков «Динамо» отказались возвращаться в Украину.

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Динамо Киев аренда игрока чемпионат Украины по футболу суд Украинская Премьер-лига избиение Жерсон Родригеш сборная Люксембурга по футболу
Дмитрий Олейник Источник
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