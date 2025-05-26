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  4. «Сделал максимум с этой командой». Реакция фанов на уход Вернидуба
Украина. Премьер лига
26 мая 2025, 16:34 |
1068
0

«Сделал максимум с этой командой». Реакция фанов на уход Вернидуба

Главный тренер «Кривбасса» Юрий Вернидуб заявил, что уходит из клуба

26 мая 2025, 16:34 |
1068
0
«Сделал максимум с этой командой». Реакция фанов на уход Вернидуба
Getty Images/Global Images Ukraine. Юрий Вернидуб

В матче 30-го туру УПЛ криворожский «Кривбасс» встретился с «Полесьем». Поединок проходил в Житомире и закончился вничью 1:1.

После матча главный тренер «Кривбасса» Юрий Вернидуб заявил, что покидает клуб. 59-летний специалист поблагодарил игроков, работников клуба, болельщиков и город Кривой Рог.

Чемпионат «Кривбасс» завершил на пятом месте. В 30 матчах команда набрала 47 очков (13 побед, 8 ничьих и 9 поражений).

Andreyka: Один з небагатьох Українських тренерів якого переважна більшість вболівальників поважають незалежно від того хто за кого вболіває.

Kaza Lala: Тренер он отличный. Один из лучших. Надеюсь, ему когда-нибудь предоставят возможность тренировать команду с хорошими деньгами и целями. Полисся б ему.

Богдан Конишевский: Скажите кто-то менеджменту Шахтера, что не приходится страдать херней. Вот нормальный тренер знающий этот чемпионат как 5 пальцев и имеющий опыт.

SeriK: Вернидуб как Маркевич, просто строит футбол как дом. И сколько хазяєва вложат такой дом и будет или богатый или бедный, зависит от возможности хазяєв! Не понимаю тех людей кто видит только что он типа пытается бабло заколачивать...

Iurii: Кстати, о сегодняшней игре Полесья - Кривбасс... Я считаю, что Юра #щуряка Вернидуб своими заменами во 2-м тайме намеренно ослабил игру Кривбасса и ты самим дал возможность Полесью финишировать в зоне еврокубков!!! (Видимо надеется, что за такую ​​помощь его сделают наставником ФК Полесья на следующий сезон.)

Тёма: Николаевич благодарим за 3 года! К сожалению, команду Он покидает.

Николай: Благодарю Юрия Николаевича за эти 3 сезона и успехов на новом месте.

Pavel: Тренером назначат Вернидуба младшего что-то такая чуйка есть.

RealPal: Нельзя так играть, как играли второй круг чемпионата. Если тренер хочет уходить, – отпустите, и не сливайте конец сезона. Гандекап от соперников был велик. Все просрали.

Vladi: Вернидуб сделал максимум с этой командой. Сделал бы больше, если бы были сильнее трансферы. От руководства вижу только красно-черную форму, как достижения за сезон.

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Полесье - Кривбасс Полесье Житомир Кривбасс Кривой Рог чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Юрий Вернидуб реакция болельщиков
Сергей Турчак Источник: Telegram
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