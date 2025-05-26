Модрич выиграл первый за 17 лет трофей для Тоттенхэма. Теперь может уйти

21-е мая – день триумфа «Тоттенхэма» в ЛЕ. Никто не ожидал победы «шпор» в финале, но они ее одержали. Сенсационно. Вопреки коэффициентам букмекеров и прогнозам экспертов. Переписали историю и праздновали так, будто это победа на чемпионате мира. И для «Тоттенхэма» это действительно не менее крутое достижение, ведь до этого команда 17 лет не могла выиграть ни одного титула... Над командой и болельщиками много шутили, однажды – даже на большом экране в фильме, который стал культовым (в том числе из-за упоминания о «Тоттенхэме»). Но теперь все изменится. Уже изменилось. Об этом даже говорил Постекоглу, тренер «шпор», сразу после поединка. На следующий день все обсуждали успех команды... вплоть до вечера, пока не появилось сообщение о том, что Модрич покинет «Реал» после завершения сезона. Также сенсация. И сразу на следующий день после победы «Тоттенхэма» в финале. Совпадение? Нет, невозможно. Между этими событиями должна быть связь.

И я ее отыскал. Единственное возможное объяснение ухода Модрича из «Реала» именно сейчас – это то, что он выполнил свою миссию. Миссию помочь «Тоттенхэму», своему бывшему клубу, выиграть первый за много лет трофей. Лука сделал всё необходимое – и теперь может уйти спокойно. Этот текст – о тяжелой работе хорвата ради большого момента для «шпор».

Мелкие нюансы

Не буду заходить с козырей, начну с простого. «Тоттенхэм» выиграл свой первый трофей за почти 2 десятилетия в Испании – стране, где Модрич выступает уже 13 лет. Совпадение? Маловероятно. Потому что все произошло на домашней арене «Атлетика», на которой «Реал» выиграл 5 из 6-и своих последних поединков в Ла Лиге – это один из самых удобных соперников для мадридцев в чемпионате за последние годы. Очевидно, что Модрич победил в Бильбао несколько раз подряд – и понял, что важный для него лично момент победы бывшего клуба должен состояться именно здесь, где он и сам выигрывает регулярно. К тому же, за всю карьеру «Атлетик» в топ-4 команд, которые Лука побеждал чаще всего (17 раз). Выше лишь слабая «Сельта», нестабильная «Севилья» и «Атлетико», с которым просто на полтора десятка больше матчей. Итак, решающий матч для «Тоттенхэма» состоялся на арене топ-команды, которую стабильно побеждал Модрич.

Как Модрич мог повлиять на место проведения игры? Ну что вы как маленькие: обладатель Золотого мяча имеет большое влияние. Один звонок – и решение принято. Тем более если это всего лишь ЛЕ. Мелочи. Особенно если тебе помогает испанская футбольная федерация – одна из ведущих в европейском футболе. Кстати, вы обращали внимание на национальности игроков в финале ЛЕ? Нет? Зря. На поле ни одного хорвата, но 1 испанец – Педро Порро. И он играл за «Тоттенхэм». И играл неплохо, потому что, по сути, домашний поединок. Собираем все это вместе: экс-команда Луки выходит в финал европейского турнира и играет на любимой арене Модрича, а на трибунах – испанские фанаты, которые точно будут поддерживать местного, выступающего именно за «Тоттенхэм». Чувствуете, насколько здесь все непросто? Однако дальше – больше.

Влияние мадридцев на АПЛ

Getty Images/Global Images Ukraine. Лука Модрич и Флорентино Перес

Модрич в хороших отношениях с Пересом, это далеко не новость. Главное подтверждение – то, что 2 года назад с ним, на тот момент 37-летним, был продлен контракт. Обычно «Реал» прощается с футболистами гораздо раньше – после 32-33 лет. Потому что такова политика команды, где играют лучшие – и не играют ветераны, которые прошли свой пик. Даже Рамос, легенда Мадрида, уехал в 35, хотя еще мог выступать на достаточно приличном уровне. А вот Модрич играл до 39-и – очень долго. Поэтому обновил много рекордов. Это было бы невозможно, если бы не прекрасные отношения Луки с Пересом – президентом клуба. Испанский владелец «Реала» неоднократно подчеркивал величие хорвата, его важность для команды, вклад и т.д. Поэтому если бы Модрич попросил о помощи, Перес бы не отказал. Тем более если бы речь шла о чем-то большом, ведь Флорентино – одержимый масштабными проектами. Здесь вам и сбор звезд в Мадриде, и Суперлига ...

Поэтому несколько лет назад Модрич, устав смотреть, как «Тоттенхэм» проигрывает, попросил Переса о помощи. И последний принял этот вызов, это очень в его духе – попытаться переписать историю. Но отдать «Тоттенхэму» ЛЧ, конечно, президент не мог: все бы сразу поняли, что имел место заговор. Поэтому все силы ушли на ЛЕ, а для этого первоочередная задача – затянуть туда «шпор». Поэтому «Реал» мотивировал «Астон Виллу» – главного конкурента «Тоттенхэма» за 4-ю позицию в АПЛ в прошлом сезоне (лондонцы отстали на 2 балла). Как? Пообещал усилить ее состав в следующем году. И не соврал: посреди сезона Асенсио, экс-игрок «сливочных», решил переехать из Парижа в Бирмингем. Зачем? Потому что об этом попросили Перес и Модрич – бывшие работодатель и партнер. Кстати, Асенсио когда-то говорил добрые слова о Луке: претендовал на его номер в команде, но озвучил, что хорват – «достойный владелец десятки». Испанец уважает ветерана – поэтому не мог ему отказать. Так он оказался в «Астон Вилле» – как награда за то, что она не пустила «Тоттенхэм» в ЛЧ в прошлом сезоне.

А вот в этом «шпоры» могли вылететь, если бы в чемпионате было больше сильных команд. Однако новички не вывезли – и «Тоттенхэм» последние 2-3 месяца спокойно готовился к финалу ЛЕ. Повезло? Наивное мнение. Опять влияние «Реала». Нет, конечно, вылет «Саутгемптона» и «Ипсвича» – это вполне естественно, но вот «Лестер»... По состоянию на начало декабря команда имела 10 очков в 13-и турах, поэтому занимала 16-ю позицию. Да, рисковала вылететь, но была в борьбе. Однако в том же месяце она уволила своего тренера и назначила новым ван Нистелроя. Он уже был главным в «ПСВ» и набирал с нидерландцами в среднем по 2.2 балла за поединок, но пришел в «Лестер» и провалился. Целых 17 поражений в 24 матчах АПЛ. У него не получилось. А точно именно не получилось? Возможно, специалист не старался намеренно. Когда он был игроком, то выступал в составе «Реала». Вероятно, у него остались теплые чувства к клубу и лично Пересу. И когда последний попросил гарантировать «Тоттенхэму» выживание, тот согласился принести в жертву свою карьеру.

Модрич управляет Тоттенхэмом

Когда тому нужно было усиление, то в Лондон отправился Бэйл – и забил 11 голов в одной только АПЛ за полгода. За 2 предыдущих сезона в «Реале» – только 10 в ЛЛ, после – только 4 в лигах до самого конца клубной карьеры. То есть Бэйл уже «завершил», сидел на скамейке запасных в Мадриде – ему не было интересно играть в футбол. Тренеры просили, президент требовал – а ему было все равно. Однако вдруг почему-то появляется вариант с «Тоттенхэмом», и Гарет вспоминает, что он все же футболист. Или это его подбил Модрич? Трудно сказать, но можно предположить. Потому что мадридский след в Лондоне – факт. Чего только стоит Моуринью в качестве главного тренера. Но давайте концентрироваться на последних событиях. Например, на назначении Постекоглу наставником команды. Имеет ли он связь с Модричем? Нет. Говорил ли что-то о Луке публично? Ни разу. Но за него все говорят его действия...

Во многих своих интервью и комментариях на протяжении карьеры Анге описывал свой стиль: говорил о доминировании, контроле мяча, игре с позиции силы, быстром движении круглого и тому подобном. Фиксируем, что его любимая манера – такая. А что любит Модрич? Когда его команда доминирует и владеет мячом, а соперник бегает за ним; когда он и его партнеры комбинируют, давят на оппонентов после потерь. Не верите? Можете сами поискать эти цитаты, их много в интернете. Так что собираем это вместе: «Тоттенхэм» выиграл первый свой трофей за 17 лет во главе с тренером, который играет в футбол, нравящийся Модричу больше всего. И вы скажете после этого, что Лука не влиял на назначение наставника? Это невозможно: совпадение слишком безумное. Нет, хорват хотел не просто победы «Тоттенхэма» в ЛЕ – он хотел, чтобы команда выиграла благодаря тому, что играет так, как любит Модрич. Потому что Лука хотел этот титул для «шпор», но больше – для своей души. Ему важно было, чтобы все было красиво. И он добился своего.

Проект Суперлиги и слабые соперники

А что, если Перес предлагал создать Суперлигу не с целью заработать много денег? Давайте постепенно. В 2021-м году Флорентино выходит и заявляет, что нынешний формат клубных соревнований устарел и можно получать больше денег. И предлагает создать Суперлигу. И что делает? Представляет абсолютно сырой проект. От плохой презентации до идеи того, что никто не вылетает. Так сказать «закрытый клуб» для европейской элиты. Это просто не могло понравиться фанатам. Перес – умный дядька, а здесь – абсолютно глупые реализация и презентация идеи. Почему? Потому что он не хотел, чтобы с ним согласились. Более того: он хотел, чтобы о его проект вытерли ноги. Для чего? Чтобы УЕФА испугался потерять лучшие клубы – и в тот же год утвердил новый формат еврокубков с сезона 2024/25. Вариант изменений уже был, но вряд ли на него решились бы без Переса и его Суперлиги.

Новый формат еврокубков – другой. И главная его особенность для участников ЛЕ заключается в том, что нет необходимости больше играть против команд, которые опускаются из ЛЧ. Потому что никто не опускается: неудачники сразу вылетают. Меньше клубов из ЛЧ – слабее ЛЕ. А если так, то и выиграть ее проще. И «Тоттенхэм» не даст соврать, потому что в плей-офф играл с «АЗ» и «Буде-Глимт», самый сложный оппонент на пути к финалу – «Айнтрахт», развалившийся после ухода Мармуша. И еще «Ман Юнайтед» в финале – также не самый сложный вариант, согласитесь. Возможно, самая простая сетка для победителя турнира в истории. Благодаря чему? Благодаря проекту Суперлиги. Благодаря Пересу. А Перес просто помогал Модричу – на тот момент одному из лучших футболистов мира, который мог диктовать свои условия даже президенту. Возможно, Лука угрожал, что уйдет, а Перес просто не мог потерять последнего обладателя ЗМ в команде.

Решающий момент

Getty Images/Global Images Ukraine. Лука Модрич и Феликс Цвайер

И вот «Тоттенхэм» в финале. И Модрич просто не мог позволить, чтобы что-то пошло не по плану: слишком много работы было проделано. Ему были нужны на поле те, кому он мог доверять. Одним из таких людей стал Феликс Цвайер – главный рефери поединка. Последний раз он работал на матче «Реала» в 2023-м году – и тогда команда выбила «Ливерпуль» из ЛЧ (1:0). Тем вечером рефери зафиксировал 17 нарушений правил в исполнении англичан и не показал ни одной карточки, даже желтой, футболистам испанского коллектива. Совпадение? Трудно поверить. Второй человек Луки в финале – Каземиро. Они много играли вместе в центре поля «Реала», круто ладили, вместе фотографировались во время празднования побед – Модрич точно имел на него влияние. И что на выходе? Каземиро получил оценку 6.5 от Whoscored в финале ЛЕ – одну из худших в команде. До этого его средняя в турнире составляла аж 7.18... Также просто повезло, что единственный бывший игрок «Реала» на поле выступил настолько плохо?

Какие еще вам нужны аргументы? Если бы таких совпадений было 1, 2 или даже 3, то все можно было бы списать на «планеты стали в один ряд»... Однако их гораздо больше. И со многими фактами просто невозможно спорить. И это я еще не все стал расписывать: можно было бы вспомнить, например, о том, что Модрич почему-то отказал клубу из Саудовской Аравии раньше, да еще и подготовил победу «Тоттенхэма» к своему 13-летию в «Реале», а 13 – это число перемен, трансформации, в Таро – «смерть», конец старого цикла и начало нового, в Библии – отступление от божьего замысла, во многих культурах оно олицетворяет что-то страшное и способное напугать. Это все о «Тоттенхэме» и его победе в ЛЕ, то есть Лука намеренно «свел» команду и это число. Он гений, и не только на футбольном поле. «Шпоры» переписали свою историю не благодаря крутой работе в финале Постекоглу, не благодаря голу Джонсона, не благодаря провалу «МЮ» или простому везению – благодаря Модричу.

Лука ушел из «Тоттенхэма» 13 лет назад, но тот остался в его большом хорватском сердце. Потому он и подарил команде и её фанатам ЛЧ. Теперь может спокойно уйти...