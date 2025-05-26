Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. И. о. главного тренера Полесья: «Видите у них концерт – значит все супер»
Украина. Премьер лига
26 мая 2025, 15:48 |
1160
1

И. о. главного тренера Полесья: «Видите у них концерт – значит все супер»

Александр Максимов прокомментировал завершение сезона

26 мая 2025, 15:48 |
1160
1
И. о. главного тренера Полесья: «Видите у них концерт – значит все супер»
ФК Полесье. Александр Максимов

Исполняющий обязанности главного тренера житомирского «Полесья» Александр Максимов прокомментировал ничью против «Кривбасса» (1:1) в матче 30-го тура УПЛ, которая в итоге дала возможность квалифицироваться в Лигу конференций.

«Хочу поблагодарить игроков, за то, что проявили свой характер, отыгрались. И, видите, там концерт уже идет – в общем, все положительно, так что – все супер. По матчу, то мы отмечали, что надо угрожать воротам.

В целом в первом тайме действовали неплохо, но не доводили до логического завершения. Имею в виду удары, чтобы была угроза для ворот соперника. Потом сделали все эти коррективы, и поговорили с ребятами - и получилось так, как есть», – прокомментировал Максимов.

По теме:
Проблемы со стадионом? В Полтаве прокомментировали вопрос лицензирования
Вторая Лига. Скала 1911 разгромила Локомотив и вышла на ФК Чернигов
ФОТО. Жена футболиста Шахтера поделилась горячими кадрами
чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Полесье Житомир Кривбасс Кривой Рог Полесье - Кривбасс
Александр Сильченко Источник: ФК Кривбасс
Оцените материал
(15)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Итоговая таблица АПЛ. Определена топ-пятерка: кто попал в Лигу чемпионов?
Футбол | 26 мая 2025, 06:00 5
Итоговая таблица АПЛ. Определена топ-пятерка: кто попал в Лигу чемпионов?
Итоговая таблица АПЛ. Определена топ-пятерка: кто попал в Лигу чемпионов?

В ЛЧ сыграют: Ливерпуль, Арсенал, Манчестер Сити, Челси, Ньюкасл, Тоттенхэм

Нарушал режим и условия контракта. Верес хочет отказаться от бразильца
Футбол | 26 мая 2025, 15:15 0
Нарушал режим и условия контракта. Верес хочет отказаться от бразильца
Нарушал режим и условия контракта. Верес хочет отказаться от бразильца

Юрий Габовда прокомментировал ситуацию с Луаном

Итоговая таблица УПЛ. Определен 4-й представитель Украины в еврокубках
Футбол | 26.05.2025, 06:10
Итоговая таблица УПЛ. Определен 4-й представитель Украины в еврокубках
Итоговая таблица УПЛ. Определен 4-й представитель Украины в еврокубках
Ветеран ВСУ: «Должен опровергнуть наглую ложь Алиева»
Футбол | 26.05.2025, 09:46
Ветеран ВСУ: «Должен опровергнуть наглую ложь Алиева»
Ветеран ВСУ: «Должен опровергнуть наглую ложь Алиева»
Определена новая команда Криштиану Роналду. Он вернется в Европу
Футбол | 26.05.2025, 04:08
Определена новая команда Криштиану Роналду. Он вернется в Европу
Определена новая команда Криштиану Роналду. Он вернется в Европу
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
avk2307
В оригіналі: "хочу подякувати команді що проявили характер."
Але й тут перекрутили і в заголовок вирвану з контексту фразу вставили
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Турана не будет? Шахтер сделал предложение стать тренером Луишу Каштру
Турана не будет? Шахтер сделал предложение стать тренером Луишу Каштру
25.05.2025, 22:50 37
Футбол
Источник назвал нового тренера Полесья. Его умоляли не идти
Источник назвал нового тренера Полесья. Его умоляли не идти
26.05.2025, 09:02 10
Футбол
Украинец с мировым рекордом в 13-й раз стал чемпионом мира
Украинец с мировым рекордом в 13-й раз стал чемпионом мира
25.05.2025, 10:55
Другие виды
Оскар ДЕ ЛА ХОЙЯ: «Господи, если он это сделает – будет лучшим в истории»
Оскар ДЕ ЛА ХОЙЯ: «Господи, если он это сделает – будет лучшим в истории»
26.05.2025, 08:59
Бокс
Юрий ВЕРНИДУБ: «Я тебе никогда больше руку не подам»
Юрий ВЕРНИДУБ: «Я тебе никогда больше руку не подам»
26.05.2025, 07:43
Футбол
Хаби Алонсо запретил Реалу делать этот трансфер. Он категорически против
Хаби Алонсо запретил Реалу делать этот трансфер. Он категорически против
25.05.2025, 09:23 1
Футбол
Чемпионат мира по хоккею. Календарь и результаты матчей
Чемпионат мира по хоккею. Календарь и результаты матчей
26.05.2025, 09:55 2
Хоккей
ЧМ по хоккею. Швеция и Дания сыграли матч за бронзу
ЧМ по хоккею. Швеция и Дания сыграли матч за бронзу
25.05.2025, 18:56 2
Хоккей
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем