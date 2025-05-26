И. о. главного тренера Полесья: «Видите у них концерт – значит все супер»

Исполняющий обязанности главного тренера житомирского «Полесья» Александр Максимов прокомментировал ничью против «Кривбасса» (1:1) в матче 30-го тура УПЛ, которая в итоге дала возможность квалифицироваться в Лигу конференций.

«Хочу поблагодарить игроков, за то, что проявили свой характер, отыгрались. И, видите, там концерт уже идет – в общем, все положительно, так что – все супер. По матчу, то мы отмечали, что надо угрожать воротам.

В целом в первом тайме действовали неплохо, но не доводили до логического завершения. Имею в виду удары, чтобы была угроза для ворот соперника. Потом сделали все эти коррективы, и поговорили с ребятами - и получилось так, как есть», – прокомментировал Максимов.