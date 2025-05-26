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Англия
26 мая 2025, 15:22 |
295
0

ВИДЕО. Гвардиола о результатах сезона, клубном ЧМ и планах на будущее

«Манчестер Сити» занял третью строчку в АПЛ

26 мая 2025, 15:22 |
295
0
ВИДЕО. Гвардиола о результатах сезона, клубном ЧМ и планах на будущее
Getty Images/Global Images Ukraine

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола поделился мыслями о матче с «Фулхэмом» в заключительном, 38-м, туре Английской Премьер-лиги.

Подопечные Гвардиолы одержали уверенную победу (2:0) и заняли третье место в турнирной таблице, что дает право команде выступать в Лиге чемпионов в следующем сезоне.

Гвардиола сообщил, что квалифицироваться в Лигу чемпионов было главной задачей для клуба после того, как стало понятно, что «Манчестер Сити» не сможет бороться за чемпионство.

Также тренер поделился планами на следующий сезон и прокомментировал, чего ожидает от клубного чемпионата мира.

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Александр Сильченко
Александр Сильченко Sport.ua
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