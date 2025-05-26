ВИДЕО. Гвардиола о результатах сезона, клубном ЧМ и планах на будущее

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола поделился мыслями о матче с «Фулхэмом» в заключительном, 38-м, туре Английской Премьер-лиги.

Подопечные Гвардиолы одержали уверенную победу (2:0) и заняли третье место в турнирной таблице, что дает право команде выступать в Лиге чемпионов в следующем сезоне.

Гвардиола сообщил, что квалифицироваться в Лигу чемпионов было главной задачей для клуба после того, как стало понятно, что «Манчестер Сити» не сможет бороться за чемпионство.

Также тренер поделился планами на следующий сезон и прокомментировал, чего ожидает от клубного чемпионата мира.