ВИДЕО. Гвардиола о результатах сезона, клубном ЧМ и планах на будущее
«Манчестер Сити» занял третью строчку в АПЛ
Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола поделился мыслями о матче с «Фулхэмом» в заключительном, 38-м, туре Английской Премьер-лиги.
Подопечные Гвардиолы одержали уверенную победу (2:0) и заняли третье место в турнирной таблице, что дает право команде выступать в Лиге чемпионов в следующем сезоне.
Гвардиола сообщил, что квалифицироваться в Лигу чемпионов было главной задачей для клуба после того, как стало понятно, что «Манчестер Сити» не сможет бороться за чемпионство.
Также тренер поделился планами на следующий сезон и прокомментировал, чего ожидает от клубного чемпионата мира.
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