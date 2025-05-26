Президент мадридского «Реала» Флорентино Перес официально представил болельщикам нового тренера команды – Хаби Алонсо.

Испанский специалист подписал контракт со «сливочными» на три года. Соглашение начнет действовать с 1 июня.

Предыдущим клубом Алонсо был леверкузенский «Байер», в котором специалист работал с октября 2022 года. За это время под руководством Хаби «Байер» сыграл 140 матчей, в которых одержал 89 побед, 32 ничьи и проиграл 19 раз. Именно с Алонсо «аптекари» выиграли Бундеслигу, Кубок Германии и Суперкубок.

Алонсо вместе с Пересом перед камерами подписали контракт о сотрудничестве и сделали несколько фотографий на фоне трофеев «Реала».

ФОТО. Алонсо – новый тренер Реала. Перес представил наставника