«Хаби здесь, чтобы править Ла Лигой». Реакция фанов на приход Алонсо в Реал
Контракт Хаби Алонсо с Реалом начнет действовать 1 июня
«Реал» официально объявил о назначении нового главного тренера. Работать с мадридским клубом будет 42-летний испанский специалист Хаби Алонсо.
Контракт Хаби Алонсо с «Реалом» рассчитан на три года. Тренер приступит к работе 1 июня.
Хаби Алонсо с октября 2022 года воглавлял «Байер». Тренер привел клуб к победе в Бундеслиге, Кубке и Суперкубке Германии.
Болельщики «Реала» надеются, что с новым тренером клуб сможет достичь успехов в Ла Лиге и Лиге чемпионов.
Bradley RMCF: Надеюсь, когда что-то пойдет не так, вы не проявите к нему неуважение. Критиковать можно и нужно, а не проявлять неуважение. Наконец-то мы снова увидим футбол после многих лет заточения в штрафной площади и зависимости от Куртуа, Винисиуса или Бензема.
XabiAlonso Era: Это то, чего мы все ждали всю свою жизнь.
Ꭲɑʏᴏ: Барселона должна уже признать поражение. Хаби здесь, чтобы править Ла Лигой.
Merlin: Лучший тренер из возможных.
Jordan: Добро пожаловать в лучший клуб мира, хотя вы это уже знаете.
ferranismo_fcb: Я скажу только одно: мне страшно.
𝐁. 𝐙.: Бывший игрок Мадрида, мадридист, непобедимый чемпион, безупречная аура, удивительный стратег, отказал Баварии и Ливерпулю... нас ждет безумное путешествие, господа.
ElPícaroTrader: Наконец-то у «Реала» снова появился футбольный тренер после многих лет, самое главное, что ему дали работать.
Pure Football: Идеальное назначение для следующего сезона: «Реал» Мадрид вернется на вершину.
ميلو: Добро пожаловать домой, ЛЕГЕНДА.
Comunicado Oficial: Xabi Alonso.#RealMadrid | #WelcomeXabi— Real Madrid C.F. (@realmadrid) May 25, 2025
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