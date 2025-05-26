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  4. «Хаби здесь, чтобы править Ла Лигой». Реакция фанов на приход Алонсо в Реал
Испания
26 мая 2025, 11:18 |
266
0

«Хаби здесь, чтобы править Ла Лигой». Реакция фанов на приход Алонсо в Реал

Контракт Хаби Алонсо с Реалом начнет действовать 1 июня

26 мая 2025, 11:18 |
266
0
«Хаби здесь, чтобы править Ла Лигой». Реакция фанов на приход Алонсо в Реал
Getty Images/Global Images Ukraine. Хаби Алонсо

«Реал» официально объявил о назначении нового главного тренера. Работать с мадридским клубом будет 42-летний испанский специалист Хаби Алонсо.

Контракт Хаби Алонсо с «Реалом» рассчитан на три года. Тренер приступит к работе 1 июня.

Хаби Алонсо с октября 2022 года воглавлял «Байер». Тренер привел клуб к победе в Бундеслиге, Кубке и Суперкубке Германии.

Болельщики «Реала» надеются, что с новым тренером клуб сможет достичь успехов в Ла Лиге и Лиге чемпионов.

Bradley RMCF: Надеюсь, когда что-то пойдет не так, вы не проявите к нему неуважение. Критиковать можно и нужно, а не проявлять неуважение. Наконец-то мы снова увидим футбол после многих лет заточения в штрафной площади и зависимости от Куртуа, Винисиуса или Бензема.

XabiAlonso Era: Это то, чего мы все ждали всю свою жизнь.

Ꭲɑʏᴏ: Барселона должна уже признать поражение. Хаби здесь, чтобы править Ла Лигой.

Merlin: Лучший тренер из возможных.

Jordan: Добро пожаловать в лучший клуб мира, хотя вы это уже знаете.

ferranismo_fcb: Я скажу только одно: мне страшно.

𝐁. 𝐙.: Бывший игрок Мадрида, мадридист, непобедимый чемпион, безупречная аура, удивительный стратег, отказал Баварии и Ливерпулю... нас ждет безумное путешествие, господа.

ElPícaroTrader: Наконец-то у «Реала» снова появился футбольный тренер после многих лет, самое главное, что ему дали работать.

Pure Football: Идеальное назначение для следующего сезона: «Реал» Мадрид вернется на вершину.

ميلو: Добро пожаловать домой, ЛЕГЕНДА.

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Сергей Турчак Источник: X (Twitter)
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