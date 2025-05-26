ВИДЕО. Алонсо обратился к фанатам после презентации в мадридском Реале
Хаби заменил на посту тренера «сливочных» Карло Анчелотти
Бывший игрок сборной Испании, а ныне испанский тренер, Хаби Алонсо официально представлен новым коучем мадридского «Реала».
Специалист подписал контракт вместе с президентом клуба Флорентино Пересом и провел небольшую фотосессию в клубном музее.
После презентации Алонсо обратился к болельщикам мадридского клуба.
«Привет, мадридисты! Я уже здесь, очень рад начать эту новую эру с большим энтузиазмом и энергией. Посылаю вам приветствия. Hala Madrid!», - сказал Алонсо.
ВИДЕО. Алонсо обратился к фанатам после презентации в мадридском Реале
🤳 ¡El primer mensaje de @XabiAlonso como nuestro nuevo entrenador!— Real Madrid C.F. (@realmadrid) May 26, 2025
🆕 #WelcomeXabi pic.twitter.com/Q4d4o6RmhR
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