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  4. ВИДЕО. Алонсо обратился к фанатам после презентации в мадридском Реале
Испания
26 мая 2025, 14:29 |
489
0

ВИДЕО. Алонсо обратился к фанатам после презентации в мадридском Реале

Хаби заменил на посту тренера «сливочных» Карло Анчелотти

26 мая 2025, 14:29 |
489
0
ВИДЕО. Алонсо обратился к фанатам после презентации в мадридском Реале
Getty Images/Global Images Ukraine. Хаби Алонсо

Бывший игрок сборной Испании, а ныне испанский тренер, Хаби Алонсо официально представлен новым коучем мадридского «Реала».

Специалист подписал контракт вместе с президентом клуба Флорентино Пересом и провел небольшую фотосессию в клубном музее.

После презентации Алонсо обратился к болельщикам мадридского клуба.

«Привет, мадридисты! Я уже здесь, очень рад начать эту новую эру с большим энтузиазмом и энергией. Посылаю вам приветствия. Hala Madrid!», - сказал Алонсо.

ВИДЕО. Алонсо обратился к фанатам после презентации в мадридском Реале

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Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
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