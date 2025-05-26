Бывший игрок сборной Испании, а ныне испанский тренер, Хаби Алонсо официально представлен новым коучем мадридского «Реала».

Специалист подписал контракт вместе с президентом клуба Флорентино Пересом и провел небольшую фотосессию в клубном музее.

После презентации Алонсо обратился к болельщикам мадридского клуба.

«Привет, мадридисты! Я уже здесь, очень рад начать эту новую эру с большим энтузиазмом и энергией. Посылаю вам приветствия. Hala Madrid!», - сказал Алонсо.

ВИДЕО. Алонсо обратился к фанатам после презентации в мадридском Реале