Источник: Григорчук покинет пост тренера ЛНЗ

Черкасский ЛНЗ готов уволить главного тренера Романа Григорчука после завершения сезона.

По информации издания Sport Arena, руководство клуба приняло решение убрать тренера.

Известный специалист возглавил команду в декабре 2024 года. Во главе ЛНЗ Григорчук провел 13 матчей, одержав всего две победы, шесть ничьих и проиграв пять раз.

В турнирной таблице УПЛ черкасский клуб занял 12-е место, имея в активе 31 балл.