Украина. Премьер лига26 мая 2025, 13:36 | Обновлено 26 мая 2025, 13:38
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Источник: Григорчук покинет пост тренера ЛНЗ
Руководство клуба готово попрощаться с украинским специалистом
26 мая 2025, 13:36 | Обновлено 26 мая 2025, 13:38
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Черкасский ЛНЗ готов уволить главного тренера Романа Григорчука после завершения сезона.
По информации издания Sport Arena, руководство клуба приняло решение убрать тренера.
Известный специалист возглавил команду в декабре 2024 года. Во главе ЛНЗ Григорчук провел 13 матчей, одержав всего две победы, шесть ничьих и проиграв пять раз.
В турнирной таблице УПЛ черкасский клуб занял 12-е место, имея в активе 31 балл.
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Комментарии 2
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Круговорот тренерів в УПЛ
Григорчук никогда не был пожарником. Григорчук это работа в долгую. Если у них не хватило терпения, то это их ошибка.
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