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Украина. Премьер лига
26 мая 2025, 13:36 | Обновлено 26 мая 2025, 13:38
923
2

Источник: Григорчук покинет пост тренера ЛНЗ

Руководство клуба готово попрощаться с украинским специалистом

26 мая 2025, 13:36 | Обновлено 26 мая 2025, 13:38
923
2
Источник: Григорчук покинет пост тренера ЛНЗ
ФК ЛНЗ. Роман Григорчук

Черкасский ЛНЗ готов уволить главного тренера Романа Григорчука после завершения сезона.

По информации издания Sport Arena, руководство клуба приняло решение убрать тренера.

Известный специалист возглавил команду в декабре 2024 года. Во главе ЛНЗ Григорчук провел 13 матчей, одержав всего две победы, шесть ничьих и проиграв пять раз.

В турнирной таблице УПЛ черкасский клуб занял 12-е место, имея в активе 31 балл.

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Роман Григорчук чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига ЛНЗ Черкассы отставка
Андрей Витренко Источник: Sportarena
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Комментарии 2
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Phantom
Круговорот тренерів в УПЛ 
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0
Gargantua81
Григорчук никогда не был пожарником. Григорчук это работа в долгую. Если у них не хватило терпения, то это их ошибка.
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0
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