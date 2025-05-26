Верес назвал два клуба, с которыми проведет контрольные матчи летом

Участник Украинской Премьер-лиги, «Верес» Ровно, озвучил имя двух соперников, с которыми подопечные Олега Шандрука сыграют летом.

Сначала клуб из Ровно встретится с перволиговой «Нивой» Тернополь (29 июня). Далее фанатов будет ждать матч с «Колосом» (5 июля).

Все два поединка пройдут на стадионе «Авангард» в Ровно.

«Сейчас ведем переговоры со всеми клубами УПЛ. Если говорить о топ-соперниках – возможно, «Динамо», или «Шахтер» дадут свое согласие на такую игру, если они будут готовиться в то время в Украине. Сейчас у нас уже есть два подтвержденных спарринга. Оба сыграем дома, на стадионе «Авангард». 29-го июня – «Нива» (Тернополь), а 05-го июля – «Колос» (Ковалевка). Ждем наших болельщиков на трибунах стадиона», – сказал Шандрук.