Надгрызла второй бублик. Девятая ракетка потерпела сокрушительное поражение

Девятая ракетка мира Эмма Наварро (США) завершила выступления на Открытом чемпионате Франции 2025, который проводится на грунтовых кортах в Париже.

В первом раунде американка в двух сетах разгромно проиграла представительнице Испании Джессике Бузас Манейро (WTA 68) за 58 минут, сумев взять только один гейм.

Ролан Гаррос 2025. 1/64 финала

Джессика Бузас Манейро (Испания) – Эмма Наварро (США) [9] – 6:0, 6:1

Джессика впервые провела очное противостояние против Эммы.

Бузас Манейро добыла вторую победу над теннисисток из топ-10 рейтинга WTA в шести матчах. В 2024 году испанка выбила Маркету Вондроушову из Уимблдона в поединке 1/64 финала.

Джессика в третий раз в карьере играет на кортах Ролан Гаррос и впервые сумела пробиться во второй круг. Далее она встретится либо с Диан Парри, либо с Робин Монтгомери.

Getty Images/Global Images Ukraine. Эмма Наварро

Getty Images/Global Images Ukraine. Джессика Бузас Манейро

Getty Images/Global Images Ukraine. Эмма Наварро