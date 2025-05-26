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  4. Надгрызла второй бублик. Девятая ракетка потерпела сокрушительное поражение
Ролан Гаррос
26 мая 2025, 13:21 | Обновлено 26 мая 2025, 13:23
286
0

Надгрызла второй бублик. Девятая ракетка потерпела сокрушительное поражение

Эмма Наварро в статусе фаворитки разгромно проиграла Джессике Бузас Манейро

26 мая 2025, 13:21 | Обновлено 26 мая 2025, 13:23
286
0
Надгрызла второй бублик. Девятая ракетка потерпела сокрушительное поражение
Getty Images/Global Images Ukraine. Джессика Бузас Манейро

Девятая ракетка мира Эмма Наварро (США) завершила выступления на Открытом чемпионате Франции 2025, который проводится на грунтовых кортах в Париже.

В первом раунде американка в двух сетах разгромно проиграла представительнице Испании Джессике Бузас Манейро (WTA 68) за 58 минут, сумев взять только один гейм.

Ролан Гаррос 2025. 1/64 финала

Джессика Бузас Манейро (Испания) – Эмма Наварро (США) [9] – 6:0, 6:1

Джессика впервые провела очное противостояние против Эммы.

Бузас Манейро добыла вторую победу над теннисисток из топ-10 рейтинга WTA в шести матчах. В 2024 году испанка выбила Маркету Вондроушову из Уимблдона в поединке 1/64 финала.

Джессика в третий раз в карьере играет на кортах Ролан Гаррос и впервые сумела пробиться во второй круг. Далее она встретится либо с Диан Парри, либо с Робин Монтгомери.

Getty Images/Global Images Ukraine. Эмма Наварро
Getty Images/Global Images Ukraine. Джессика Бузас Манейро
Getty Images/Global Images Ukraine. Эмма Наварро
Getty Images/Global Images Ukraine. Джессика Бузас Манейро

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Джессика Бузас Манейро Эмма Наварро Ролан Гаррос 2025
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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