Маркевич рассказал, что в будущем ждет Украинскую Премьер-лигу
Мирон Маркевич советует следить клубам за тем, кого они покупают
Мирон Маркевич в эксклюзивном интервью для Sport.ua рассказал, что, по его мнению, ждет чемпионат Украины по футболу:
«Я уже не раз говорил, что хорошо, что вообще у нас есть чемпионат, когда страна находится в состоянии войны. Естественно, что это все благодаря нашим воинам.
Я бы посоветовал более скрупулезно присматриваться к легионерам, которых приглашают наши клубы. Процентов 70-80 иностранцев уж очень низкого качества, лучше больше доверять своей молодежи.
А что касается спортивной составляющей, то в следующем футбольном году на прорыв рассчитывать будет трудно. Таковы сейчас наши реалии. Хотя очень бы хотелось, чтобы наши клубы удачно выступили в еврокубках. Я не говорю о выходах, к примеру, в полуфиналы турниров, но за групповые раунды нужно цепляться, а там посмотрим. Так будет больше шансов набирать такие необходимые для Украины рейтинговые очки».
Ранее сообщалось о том, что Мирон Маркевич назвал лучшего игрока УПЛ.
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