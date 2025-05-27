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Украина. Премьер лига
27 мая 2025, 22:26 |
636
0

Маркевич рассказал, что в будущем ждет Украинскую Премьер-лигу

Мирон Маркевич советует следить клубам за тем, кого они покупают

27 мая 2025, 22:26 |
636
0
Маркевич рассказал, что в будущем ждет Украинскую Премьер-лигу
Getty Images/Global Images Ukraine. Мирон Маркевич

Мирон Маркевич в эксклюзивном интервью для Sport.ua рассказал, что, по его мнению, ждет чемпионат Украины по футболу:

«Я уже не раз говорил, что хорошо, что вообще у нас есть чемпионат, когда страна находится в состоянии войны. Естественно, что это все благодаря нашим воинам.

Я бы посоветовал более скрупулезно присматриваться к легионерам, которых приглашают наши клубы. Процентов 70-80 иностранцев уж очень низкого качества, лучше больше доверять своей молодежи.

А что касается спортивной составляющей, то в следующем футбольном году на прорыв рассчитывать будет трудно. Таковы сейчас наши реалии. Хотя очень бы хотелось, чтобы наши клубы удачно выступили в еврокубках. Я не говорю о выходах, к примеру, в полуфиналы турниров, но за групповые раунды нужно цепляться, а там посмотрим. Так будет больше шансов набирать такие необходимые для Украины рейтинговые очки».

Ранее сообщалось о том, что Мирон Маркевич назвал лучшего игрока УПЛ.

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Мирон Маркевич Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
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