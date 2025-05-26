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Украина. Премьер лига
26 мая 2025, 13:34 | Обновлено 26 мая 2025, 14:42
428
1

«На очень низком уровне». Маркевич прокомментировал сезон Шахтера

Мирон Маркевич отметил очевидный спад команды

26 мая 2025, 13:34 | Обновлено 26 мая 2025, 14:42
428
1
«На очень низком уровне». Маркевич прокомментировал сезон Шахтера
Getty Images/Global Images Ukraine. Шахтер

Мирон Маркевич в эксклюзивном интервью для Sport.ua прокомментировал итоги сезона для донецкого «Шахтера».

«Не знаю, как там строился тренировочный процесс, но команда играет только с мячом, отбор был на очень низком уровне. Во многих поединках борьба была проиграна в середине поля. При Тарасе Степаненко это еще не сильно почувствовалось, а сейчас «горняки» действуют только на чистых мячах. Если придет новый тренер и заставит команду слаженно работать на оборону, то чемпионат Украины «Шахтер» может выиграть. Индивидуальные задатки у большинства футболистов там хорошие, а вот в командных действиях много пробелов.

В прошлом чемпионате команда не была сама на себя похожа – пропустили четыре от «Александрии», «Колоса». Были какие-то непонятные ничьи. Поэтому все логично, как и увольнение главного тренера. Марино Пушич должен был и сам подать в отставку, поскольку я и не припомню, когда «Шахтер» по итогам чемпионата опускался ниже второго места»

«Шахтер» с 62 очками завершил сезон УПЛ на 3-м месте.

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Шахтер Донецк Мирон Маркевич Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
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romario1501
Ху із Маркевін???)))
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