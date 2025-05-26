Мирон МАРКЕВИЧ: «Была уверенность, что сезон будет за Динамо»

В чемпионате Украины осталось выяснить только имена победителей в стыковых матчах за право участвовать в УПЛ в следующем футбольном году. Вчера же завершился регулярный сезон, по итогам которого «Динамо» стало чемпионом, а элитный дивизион напрямую покинули «Ингулец» и «Черноморец».

По горячим следам о наиболее значимых событиях в Премьер-лиге сайт Sport.ua попросил рассказать одного из самых авторитетных отечественных наставников Мирона Маркевича.

Динамо – чемпион!

«Тут все закономерно. «Динамо» без каких-то провалов в результатах провело сезон, я имею ввиду – на внутренней арене (улыбается). Что говорить, если команда Александра Шовковского, в отличие от конкурентов, без поражений прошла всю дистанцию. Здесь и добавить нечего, они молодцы. Несмотря на то, что соперники все время были недалеко, была уверенность, что этот сезон будет динамовским».

Новый контракт Ярмоленко

«Андрей Ярмоленко – лучший, на данный момент, игрок нашего чемпионата. Тут все логично, что руководство клуба продлило с этим классным полузащитником контракт, несмотря на его возраст. Думаю, он еще позажигает (улыбается). А у молодых динамовских футболистов будет прекрасная возможность и дальше учится у этого мастера.

Взлет Александрии

ФК Александрия

«Это тренерская команда. Но здесь стоит отдельно отметить руководство клуба, которое не делало поспешных выводов после неудач, а дало наставнику время. Брали нужных исполнителей, там наверняка создался сплоченный коллектив, и Руслан Ротань выдал классный сезон со своими подопечными, переписав для «Александрии» историю – команда впервые выиграла серебряные медали чемпионата.

Что касается будущего, то я не знаю финансовых возможностей клуба, но усиливаться перед еврокубками нужно обязательно. Лавка должна быть длиннее, учитывая наши длительные вояжи за границу.

Останется ли Ротань в «Александрии»? Трудно сказать, но годик еще можно было бы поработать и проявить себя на европейской арене. Опять же, впереди выступление в Лиге конференций, нужно поднимать рейтинг Украины, который, по понятным причинам, за последние годы очень сильно упал».

Провал Шахтера

«Не знаю, как там строился тренировочный процесс, но команда играет только с мячом, отбор был на очень низком уровне. Во многих поединках борьба была проиграна в середине поля. При Тарасе Степаненко это еще не сильно ощупалось, а сейчас «горняки» действуют только на чистых мячах. Если придет новый тренер и заставить команду слаженно работать на оборону, то чемпионат Украины «Шахтер» может выиграть. Индивидуальные задатки у большинства футболистов там хорошие, а вот в командных действиях много пробелов, поскольку многие уж очень вольготно себя чувствовали.

В минувшем чемпионате команда не была сама на себя похожа – пропустили четыре от «Александрии», «Колоса». Были какие-то необъяснимые ничьи. Так что все логично, как и увольнение главного тренера. Марино Пушич должен был и сам подать в отставку, поскольку я и не вспомню, когда «Шахтер» по итогам чемпионата опускался ниже второго места».

Битва за четвертое место

«Карпаты» сами виноваты, что не смогли воспользоваться таким прекрасным шансом – пробиться в еврокубки. Хотя во Львове были очень серьезные надежды, что команда сможет этим порадовать поклонников. Но в тоже время, нужно понимать, что в таком составе львовяне выступают первый сезон, но при этом, до последнего тура они претендовали на заветное четвертое место…

ФК Полесье

Что касается четвертого места «Полесья», то, на мой взгляд, житомирянам просто повезло. Команда не демонстрирует содержательный футбол. Я не хочу никого обидеть, но в «Полесье» много отыгранных исполнителей, я бы процентов на 50 поменял бы состав. Коллектив действует простенько, нет каких-то продуманных комбинаций. Складывается впечатление, что надежда только на стандарты. С такими затратами, нужно как минимум бороться за тройку призеров. Серьезный результат достигается, когда есть классный президент, хороший спортивный директор и квалифицированный наставник».

Зона вылета

«Если вылет «Ингульца» меня, в принципе, не удивил, то «Черноморец» жалко, особенно болельщиков. Не знаю, по каким причинам это произошло, но Одесса обязана быть представлена в элитном дивизионе. А в последние годы, точнее, десятилетия, такой серьезный клуб ничего не может достичь на внутренней арене. Досадно».

Стыковые матчи

«Думаю, что в паре «Ворскла» – «Кудровка» фаворит очевиден. У полтавчан более классная и более опытная команда. Будет громкой сенсацией, если команда Юрия Максимова покинет высшей дивизион. А вот в паре «Левый берег» – «Металлист 1925» трудно отдать кому-то предпочтение. Здесь шансы у команд 50 на 50».

Объединение Карпат и Руха

«Не могу точно сказать, какие там были договоренности между президентами клубов. Ходят разговоры о том, что перед «Рухом» не будут ставиться какие-то серьезные цели, в отличие от «Карпат».

Да, минувшей зимой были переходы игроков из «Руха» в «Карпаты», и сейчас, если не ошибаюсь, тоже состоится два трансфера (Евгений Пастух и Марко Сапуга). Знаю, что футбольная школа «Руха» будет больше работать на «Карпаты», более именитого клуба западного региона.

Но мне очень бы хотелось, чтобы «Рух» продолжил свое выступление, так как это был мой с отцом проект. В этой футбольной школе занимается много талантливых детей, юношей, которые со временем могут пополнить не один клуб отечественный клуб».

Взгляд в будущее

«Я уже не раз говорил, что хорошо, что вообще у нас есть чемпионат, когда страна находится в состоянии войны. Естественно, что это все благодаря нашим воинам.

Я бы посоветовал более скрупулезно присматриваться к легионерам, которых приглашают наши клубы. Процентов 70-80 иностранцев уж очень низкого качества, лучше больше доверять своей молодежи.

А что касается спортивной составляющей, то в следующем футбольном году на прорыв рассчитывать будет трудно. Таковы сейчас наши реалии. Хотя очень бы хотелось, чтобы наши клубы удачно выступили в еврокубках. Я не говорю о выходах, к примеру, в полуфиналы турниров, но за групповые раунды нужно цепляться, а там посмотрим. Так будет больше шансов набирать такие необходимые для Украины рейтинговые очки».

Сергей БОЙЧЕНКО