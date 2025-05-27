Экс-партнер Малиновского стал свободным агентом после 10 лет в клубе
Рафаэль Толой простился с «Аталантой» и фанатами
34-летний центральный защитник «Аталанты» Рафаэль Толой покинет коллектив по завершению текущего сезона.
Футболист попрощался с клубом и его болельщиками после матча 38-го тура Серии А против «Пармы» (2:3). Контракт футболиста истекает 30 июня этого года, в то время как ни одна из сторон не стремится продолжить сотрудничество.
Толой в течение десяти лет выступал в составе «богини». В общей сложности за команду Рафаэль отыграл 313 поединков, в которых было забито 14 мячей и оформлено 18 ассистов.
С 2019 по 2023 год Рафаэль играл бок о бок с украинцем Русланом Малиновским. Вместе с полузащитником Толой провел 98 матчей.
"e per ultimo: solo e sempre FORZA ATALANTA" pic.twitter.com/R6MTOCcL9v— Atalanta B.C. (@Atalanta_BC) May 26, 2025
More than a team 🫂🥹🖤💙#GoAtalantaGo pic.twitter.com/69baP3jCI3— Atalanta B.C. (@Atalanta_BC) May 26, 2025
May 26, 2025
La tua gente, per te 🫶#GoAtalantaGo ⚫️🔵 pic.twitter.com/2kxJIKbvLg— Atalanta B.C. (@Atalanta_BC) May 26, 2025
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