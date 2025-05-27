Экс-партнер Малиновского стал свободным агентом после 10 лет в клубе

34-летний центральный защитник «Аталанты» Рафаэль Толой покинет коллектив по завершению текущего сезона.

Футболист попрощался с клубом и его болельщиками после матча 38-го тура Серии А против «Пармы» (2:3). Контракт футболиста истекает 30 июня этого года, в то время как ни одна из сторон не стремится продолжить сотрудничество.

Толой в течение десяти лет выступал в составе «богини». В общей сложности за команду Рафаэль отыграл 313 поединков, в которых было забито 14 мячей и оформлено 18 ассистов.

С 2019 по 2023 год Рафаэль играл бок о бок с украинцем Русланом Малиновским. Вместе с полузащитником Толой провел 98 матчей.