Сезон завершен. Заря объявила, что игроки команды ушли в отпуск

Представитель Украинской Премьер-лиги, луганская «Заря», официально объявила, что команда ушла в отпуск после заключительного матча в УПЛ 2024/25.

Коллектив из Луганска остановился на седьмой позиции в турнирной таблице чемпионата, имея в активе 40 очков.

«Позади сезон 2024/2025. Для луганской «Зари», болельщики которой привыкли видеть команду в верхней части таблицы, нельзя назвать его успешным. Но все мы уверены, что следующий чемпионат принесет нам больше позитива и побед.

Сейчас у команды период отпуска, который будет длиться примерно до середины июня. Футболисты некоторое время отдохнут, а затем будут выполнять индивидуальные программы подготовки, которые для них подготовил тренерский штаб.

Во второй половине июня «черно-белые» начнут подготовку к новому сезону. Местом дислокации команды, скорее всего, станет, как и прошлым летом – словенский городок Рогашка Слатина.

Конечно, как и всегда, нас будут ждать не только тренировки, но и контрольные игры. Но об этом позже. Сейчас – время перезагрузиться и набраться сил для того, чтобы улучшить позиции команды в следующем сезоне!», – написала пресс-служба.