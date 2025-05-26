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  4. Кривбасс нашел замену Вернидубу. Он был скандально уволен
Украина. Премьер лига
26 мая 2025, 12:25 |
2750
1

Кривбасс нашел замену Вернидубу. Он был скандально уволен

Имад Ашур может возглавить криворожскую команду

26 мая 2025, 12:25 |
2750
1
Кривбасс нашел замену Вернидубу. Он был скандально уволен
ФК Полесье. Имад Ашур

Украинский футбольный специалист Имад Ашур может возглавить криворожский «Кривбасс», сообщает журналист Владимир Зверов.

Однако, по информации источника, бывший главный тренер житомирского «Полесья», чье увольнение в мае 2025 года вызвало большой резонанс, является лишь одним из кандидатов на должность наставника «горняков».

Сезон УПЛ 2024/25 «Кривбасс» под руководством Юрия Вернидуба, который уже попрощался с командой, завершил на 5-м месте в турнирной таблице, набрав 47 очков в 30 матчах чемпионата Украины.

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Имад Ашур Юрий Вернидуб Кривбасс Кривой Рог Полесье Житомир Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу назначение тренера Владимир Зверов
Дмитрий Вус Источник: Профутбол Digital
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Комментарии 2
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Gargantua81
ахахах, это будет в стиле 95 квартала.
надеюсь именно Ашура они и назначат. 
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