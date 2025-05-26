Кривбасс нашел замену Вернидубу. Он был скандально уволен

Украинский футбольный специалист Имад Ашур может возглавить криворожский «Кривбасс», сообщает журналист Владимир Зверов.

Однако, по информации источника, бывший главный тренер житомирского «Полесья», чье увольнение в мае 2025 года вызвало большой резонанс, является лишь одним из кандидатов на должность наставника «горняков».

Сезон УПЛ 2024/25 «Кривбасс» под руководством Юрия Вернидуба, который уже попрощался с командой, завершил на 5-м месте в турнирной таблице, набрав 47 очков в 30 матчах чемпионата Украины.