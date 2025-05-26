Украина. Премьер лига26 мая 2025, 12:25 |
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Кривбасс нашел замену Вернидубу. Он был скандально уволен
Имад Ашур может возглавить криворожскую команду
26 мая 2025, 12:25 |
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Украинский футбольный специалист Имад Ашур может возглавить криворожский «Кривбасс», сообщает журналист Владимир Зверов.
Однако, по информации источника, бывший главный тренер житомирского «Полесья», чье увольнение в мае 2025 года вызвало большой резонанс, является лишь одним из кандидатов на должность наставника «горняков».
Сезон УПЛ 2024/25 «Кривбасс» под руководством Юрия Вернидуба, который уже попрощался с командой, завершил на 5-м месте в турнирной таблице, набрав 47 очков в 30 матчах чемпионата Украины.
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надеюсь именно Ашура они и назначат.