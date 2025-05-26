Реал заплатит всего 5 миллионов евро за суперзвезду. Будет на КЧМ
Трент Александер-Арнольд все ближе к тому, что бы одеть футболку мадридского гранда
Мадридский «Реал» заплатит «Ливерпулю» 5 миллионов евро за трансфер английского защитника Трента Александер-Арнольда, сообщает El Chiringuito.
По информации источника, испанский клуб даст «красным» 5 миллионов евро для того, что бы 26-летний футболист уже летом выступал за «Реал» на клубном чемпионате мира.
Трент должен присоединится к «Реалу» летом, его контракт с английским клубом истекает 30 июня, но турнир стартует 13 июня, потому в Мадриде пошли на такой шаг.
Ранее сообщалось о том, что Ханси Флик отреагировал на назначение Алонсо главным тренером «Реала».
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