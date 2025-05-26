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  4. Реал заплатит всего 5 миллионов евро за суперзвезду. Будет на КЧМ
Испания
26 мая 2025, 12:36 | Обновлено 26 мая 2025, 13:08
977
0

Реал заплатит всего 5 миллионов евро за суперзвезду. Будет на КЧМ

Трент Александер-Арнольд все ближе к тому, что бы одеть футболку мадридского гранда

26 мая 2025, 12:36 | Обновлено 26 мая 2025, 13:08
977
0
Реал заплатит всего 5 миллионов евро за суперзвезду. Будет на КЧМ
Getty Images/Global Images Ukraine. Трент Александер-Арнольд

Мадридский «Реал» заплатит «Ливерпулю» 5 миллионов евро за трансфер английского защитника Трента Александер-Арнольда, сообщает El Chiringuito.

По информации источника, испанский клуб даст «красным» 5 миллионов евро для того, что бы 26-летний футболист уже летом выступал за «Реал» на клубном чемпионате мира.

Трент должен присоединится к «Реалу» летом, его контракт с английским клубом истекает 30 июня, но турнир стартует 13 июня, потому в Мадриде пошли на такой шаг.

Ранее сообщалось о том, что Ханси Флик отреагировал на назначение Алонсо главным тренером «Реала».

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Трент Александер-Арнольд Реал Мадрид Ливерпуль трансферы трансферы АПЛ трансферы Ла Лиги клубный чемпионат мира по футболу
Даниил Кирияка Источник: X (Twitter)
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