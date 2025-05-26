От вылета до медалей. Александрия нашла замену Ротаню

Украинский тренер «Ингульца» Василий Кобин привлекает внимание 3 клубов. об этом сообщает ТаТоТаке.

По информации источника, 40-летний специалист находится в шорт-листах луганской «Зари», «Александрии», которая по многочисленным слухам уже скоро останется без главного тренера – Руслана Ротаня, и львовского «Руха».

Именно последний коллектив ближе всего к назначению Василия. В случае увольнения Виталия Пономарева, он может быть фаворитом на пост главного тренера.

Необходимо учитывать, что контракт Кобина и «Ингульца» истекает летом 2027 года, потому желающим видеть в своей команде Кобина придется договариваться с президентом клуба Александром Поворознюком.

По итогам сезона «Ингулец» вылетел из УПЛ, а «Александрия» взяла серебро.

Ранее сообщалось о том, что назван клуб, который в сезоне 2025/26 будет тренировать Ротань.