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Украина. Премьер лига
26 мая 2025, 11:59 | Обновлено 26 мая 2025, 12:53
2545
2

От вылета до медалей. Александрия нашла замену Ротаню

Василий Кобин привлекает внимание сразу 3 клубов УПЛ

26 мая 2025, 11:59 | Обновлено 26 мая 2025, 12:53
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2
От вылета до медалей. Александрия нашла замену Ротаню
Getty Images/Global Images Ukraine. Василий Кобин

Украинский тренер «Ингульца» Василий Кобин привлекает внимание 3 клубов. об этом сообщает ТаТоТаке.

По информации источника, 40-летний специалист находится в шорт-листах луганской «Зари», «Александрии», которая по многочисленным слухам уже скоро останется без главного тренера – Руслана Ротаня, и львовского «Руха».

Именно последний коллектив ближе всего к назначению Василия. В случае увольнения Виталия Пономарева, он может быть фаворитом на пост главного тренера.

Необходимо учитывать, что контракт Кобина и «Ингульца» истекает летом 2027 года, потому желающим видеть в своей команде Кобина придется договариваться с президентом клуба Александром Поворознюком.

По итогам сезона «Ингулец» вылетел из УПЛ, а «Александрия» взяла серебро.

Ранее сообщалось о том, что назван клуб, который в сезоне 2025/26 будет тренировать Ротань.

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Василий Кобин Ингулец Заря Луганск Александрия Рух Львов Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу назначение тренера Виталий Пономарев Александр Поворознюк ТаТоТаке
Даниил Кирияка Источник: ТаТоТаке
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Комментарии 2
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Dfbj
Для Руху не поганий варіант
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0
Gargantua81
я бы рекомендовал обратить внимание на Шищенко. Он и по стилю больше всего похож на игру, поставленную Ротанем за последний год.
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0
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