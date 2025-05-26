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  4. Мирон МАРКЕВИЧ: «Он не всегда дружил с режимом. Я его гонял»
Украина. Премьер лига
26 мая 2025, 19:06 |
744
0

Мирон МАРКЕВИЧ: «Он не всегда дружил с режимом. Я его гонял»

Экс-тренер «Днепра» – о работе с Селезневым и Калиничем

26 мая 2025, 19:06 |
744
0
Мирон МАРКЕВИЧ: «Он не всегда дружил с режимом. Я его гонял»
УАФ. Мирон Маркевич

Бывший тренер «Днепра» Мирон Маркевич высказался о работе с Евгением Селезневым и Николой Калиничем.

– В вашем распоряжении были Селезнев и Калинич. Как решали, когда кого выпускать?

– Оба были классными нападающими. Плюс был Зозуля, которого я должен был переводить в полузащиту, потому что держать такого игрока в запасе было бы неправильно. С Аяксом поставили его правым хавом – гол забил и вообще всю игру сделал. Селезнева нужно было тренировать. Он, будем откровенны, не всегда дружил с режимом, поэтому я его, как говорится, гонял. А Калинич начал хорошо играть, и недаром его потом Фиорентина купила, играл в Милане, Атлетико, Роме.

Когда на одно место претендуют два игрока, тренеру всегда надо задумываться. Похоже было у меня и в Металлисте, где Гомес нервничал, когда не играл, Марлос не всегда играл, Бланко.

Ранее заслуженный тренер Украины Мирон Маркевич в разговоре с корреспондентом Sport.ua проанализировал выступления украинских грандов в еврокубках.

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Мирон Маркевич Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Днепр Евгений Селезнев Никола Калинич
Дмитрий Олейник Источник: Украинский футбол
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