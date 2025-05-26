Мирон МАРКЕВИЧ: «Он не всегда дружил с режимом. Я его гонял»
Экс-тренер «Днепра» – о работе с Селезневым и Калиничем
Бывший тренер «Днепра» Мирон Маркевич высказался о работе с Евгением Селезневым и Николой Калиничем.
– В вашем распоряжении были Селезнев и Калинич. Как решали, когда кого выпускать?
– Оба были классными нападающими. Плюс был Зозуля, которого я должен был переводить в полузащиту, потому что держать такого игрока в запасе было бы неправильно. С Аяксом поставили его правым хавом – гол забил и вообще всю игру сделал. Селезнева нужно было тренировать. Он, будем откровенны, не всегда дружил с режимом, поэтому я его, как говорится, гонял. А Калинич начал хорошо играть, и недаром его потом Фиорентина купила, играл в Милане, Атлетико, Роме.
Когда на одно место претендуют два игрока, тренеру всегда надо задумываться. Похоже было у меня и в Металлисте, где Гомес нервничал, когда не играл, Марлос не всегда играл, Бланко.
Ранее заслуженный тренер Украины Мирон Маркевич в разговоре с корреспондентом Sport.ua проанализировал выступления украинских грандов в еврокубках.
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