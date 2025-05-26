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  4. Виктор ЛЕОНЕНКО: «Тебе нечего делать в Шахтере»
Украина. Премьер лига
26 мая 2025, 22:11 |
777
2

Виктор ЛЕОНЕНКО: «Тебе нечего делать в Шахтере»

Экс-игрок «Динамо» – об увольнении Марино Пушича

26 мая 2025, 22:11 |
777
2
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Тебе нечего делать в Шахтере»
ФК Динамо. Виктор Леоненко

Донецкий «Шахтер» на официальном сайте объявил об увольнении наставника Марино Пушича, контракт которого завершался летом 2026 года. Вместе с Пушичем уходит весь его тренерский штаб.

Бывший украинский футболист киевского «Динамо» Виктор Леоненко отреагировал на решение руководства «горняков» уволить Пушича.

«Я считаю, что правильное решение. Если не выигрывать такой чемпионат, то тебе нечего делать в Шахтере, как и двум-трем футболистам, которых можно смело выбросить из команды», – сказал Виктор Леоненко.

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чемпионат Украины по футболу Шахтер Донецк отставка Украинская Премьер-лига Марино Пушич Виктор Леоненко
Дмитрий Олейник Источник: Спорт-Экспресс Украина
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Комментарии 2
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Saar
Двох -трьох футболістів!?? Леон, певне спутав числа 7-8🤣😂😂😂😂😂
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+1
Iigor6583
Все знає. Хай йде тренером в якусь команду і покаже свою прить в тренерському ремеслі.
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0
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