Виктор ЛЕОНЕНКО: «Тебе нечего делать в Шахтере»

Донецкий «Шахтер» на официальном сайте объявил об увольнении наставника Марино Пушича, контракт которого завершался летом 2026 года. Вместе с Пушичем уходит весь его тренерский штаб.

Бывший украинский футболист киевского «Динамо» Виктор Леоненко отреагировал на решение руководства «горняков» уволить Пушича.

«Я считаю, что правильное решение. Если не выигрывать такой чемпионат, то тебе нечего делать в Шахтере, как и двум-трем футболистам, которых можно смело выбросить из команды», – сказал Виктор Леоненко.