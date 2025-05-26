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  4. МАРЕСКА: «Если бы мы не выиграли, фанаты назвали бы сезон провальным»
Англия
26 мая 2025, 15:04 |
361
0

МАРЕСКА: «Если бы мы не выиграли, фанаты назвали бы сезон провальным»

Энцо высказался по поводу победы «Челси» в заключительном туре АПЛ

26 мая 2025, 15:04 |
361
0
МАРЕСКА: «Если бы мы не выиграли, фанаты назвали бы сезон провальным»
Getty Images/Global Images Ukraine. Энцо Мареска

Тренер лондонского «Челси» Энцо Мареска проанализировал матч против «Ноттингем Форест» в 38-м туре АПЛ. «Синие» минимально обыграли соперника и заняли четвёртое место в лиге, что гарантировало клубу участие в Лиге чемпионов в следующем сезоне.

«Я очень счастлив по многим причинам. Прежде всего потому, что игроки заслужили выступать в Лиге чемпионов. Они усердно трудились с первого дня. Клуб, игроки, спортивные директоры – мы все двигались в одном направлении.

У нас есть своё видение, и мы хотим добиваться результатов в том стиле, в котором стремимся играть. Думаю, сегодня игроки были на высоте, потому что мы даже немного подстроили свою игру без мяча. Атмосфера сегодня была непростой, но ребята отлично справились.

Я считаю, что с января мы провели много качественных матчей, даже если в СМИ об этом мало говорили. И сегодня мы достигли важной цели для клуба, так что мы счастливы.

Что касается самого выездного матча против «Ноттингем Форест» – это было очень трудно. «Манчестер Сити» здесь проиграл, «Арсенал» и «Ливерпуль» сыграли вничью, а «Челси» победил. Это непросто. Игроки показали свой уровень и то, сколько усилий они вложили.

Мы работаем в такой сфере, где нас оценивают по результатам. Возможно, если бы мы сегодня не выиграли, кто-то назвал бы сезон провальным. Но это не так. Я уже много раз говорил, что этот сезон и так был хорошим.

Мы поднялись с 12-го места три года назад, на шестое – в прошлом сезоне, и теперь заняли четвёртое – с самым молодым составом в истории Премьер-лиги. Так что я очень счастлив», – прокомментировал Мареска.

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Энцо Мареска Челси чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Ноттингем Форест Ноттингем Форест - Челси
Андрей Витренко Источник: ФК Челси
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