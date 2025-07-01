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Испания
01 июля 2025, 14:58 | Обновлено 01 июля 2025, 15:03
566
0

ОФИЦИАЛЬНО. Не пришли к согласию. Атлетико остался без опытного игрока

Аксель Витсель стал свободным агентом по завершению сделки

01 июля 2025, 14:58 | Обновлено 01 июля 2025, 15:03
566
0
ОФИЦИАЛЬНО. Не пришли к согласию. Атлетико остался без опытного игрока
Getty Images/Global Images Ukraine. Аксель Витсель

Мадридский «Атлетико» официально попрощался с 36-летним полузащитником Акселем Витселем, который стал свободным агентом.

За информацией клуба, у футболиста в конце июня закончился срок контракта.

«Спасибо за доверие, страсть и безоговорочную поддержку. Для меня было честью носить эту футболку, и я всегда буду хранить особенные воспоминания об этой главе моей карьеры», – сказал Витсель.

Аксель перешел в мадридский клуб летом 2022 года из «Боруссии» Дортмунд. За три сезон в коллективе Витсель отыграл 116 матчей, забил три мяча и отдал два ассиста.

Ранее «Атлетико» сообщил об уходе известного испанца Сесара Аспиликуэты.

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Аксель Витсель Атлетико Мадрид чемпионат Испании по футболу Ла Лига
Андрей Витренко Источник: ФК Атлетико Мадрид
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