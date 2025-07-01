ОФИЦИАЛЬНО. Не пришли к согласию. Атлетико остался без опытного игрока
Аксель Витсель стал свободным агентом по завершению сделки
Мадридский «Атлетико» официально попрощался с 36-летним полузащитником Акселем Витселем, который стал свободным агентом.
За информацией клуба, у футболиста в конце июня закончился срок контракта.
«Спасибо за доверие, страсть и безоговорочную поддержку. Для меня было честью носить эту футболку, и я всегда буду хранить особенные воспоминания об этой главе моей карьеры», – сказал Витсель.
Аксель перешел в мадридский клуб летом 2022 года из «Боруссии» Дортмунд. За три сезон в коллективе Витсель отыграл 116 матчей, забил три мяча и отдал два ассиста.
Ранее «Атлетико» сообщил об уходе известного испанца Сесара Аспиликуэты.
🦖 Muchas gracias, Axel, por tu entrega y energía durante estos años.— Atlético de Madrid (@Atleti) June 30, 2025
¡Te deseamos la mejor de las suertes en tu futuro! pic.twitter.com/XsS82CYzo9
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