ОФИЦИАЛЬНО. Не пришли к согласию. Атлетико остался без опытного игрока

Мадридский «Атлетико» официально попрощался с 36-летним полузащитником Акселем Витселем, который стал свободным агентом.

За информацией клуба, у футболиста в конце июня закончился срок контракта.

«Спасибо за доверие, страсть и безоговорочную поддержку. Для меня было честью носить эту футболку, и я всегда буду хранить особенные воспоминания об этой главе моей карьеры», – сказал Витсель.

Аксель перешел в мадридский клуб летом 2022 года из «Боруссии» Дортмунд. За три сезон в коллективе Витсель отыграл 116 матчей, забил три мяча и отдал два ассиста.

Ранее «Атлетико» сообщил об уходе известного испанца Сесара Аспиликуэты.