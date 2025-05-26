Мирон МАРКЕВИЧ: «Он один из лучших футболистов, которых я тренировал»

Известный украинский тренер Мирон Маркевич высказался о бывшем вингере национальной сборной Украины Евгении Коноплянке:

«Он был очень легким. Когда еще в 2010 году я принял сборную, Владимир Бессонов, который тренировал «Днепр», рекомендовал обратить внимание на Коноплянку. Он тогда в клубе больше на замену выходил, но я сразу вызвал его в сборную, и он в одном матче заработал пенальти, в другом забил. Евгений умел и подыграть, и забить.

Считаю, что он один из лучших футболистов, которые играли под моим руководством за все время работы в «Металлисте» и «Днепре». Я очень просил Курченко купить его, когда продали Тайсона в «Шахтер». Попросил полученные деньги отдать за Коноплянку, но понял, что сказал что-то не то - даже речи о том не могло быть».