ВИДЕО. Дмитрий Поворознюк – новое подписание медиакоманды Коноплянки

К амбициозному медиапроекту kONO.ECF MEDIA TEAM, который стремительно развивается под руководством Евгения Коноплянки, присоединился ещё один знаковый украинец – Дмитрий Поворознюк. Об этом сообщили в официальных соцсетях клуба.

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Поворознюк – яркий пример того, как можно объединить журналистику, блогинг и любовь к футболу в единую вдохновляющую историю, которая уже давно мотивирует тысячи украинцев. Он также активно работает с молодежью – организует детские лагеря, где учит детей не только футболу, но и медиаграмотности.

Это подписание – очередной шаг в формировании сильной команды, обладающей не только футбольной, но и мощной медиа-составляющей. Ранее kONO.ECF уже представил таких звёздных участников, как Денис Бойко и Денис Олейник, а также назначил главным тренером известного специалиста Вячеслава Грозного.