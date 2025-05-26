Дарья Снигур – о Ролан Гаррос, травяном сезоне и финалах еврокубков

Украинская теннисистка Дарья Снигур в эксклюзивном интервью Sport.ua рассказала о своем выступлении на Ролан Гаррос, поделилась ожидания от травяного сезона, а также дала прогнозы на финалы еврокубков «ПСЖ» – «Интер» в Лиге чемпионов и «Челси» – «Бетис» в Лиге конференций.

– Дарья, прокомментируйте ваше выступление в квалификации Ролан Гаррос? Какие у вас впечатления?

– В целом выиграть один матч на грунте – это неплохо. Буду откровенна. Но всегда хочется большего, во втором круге попалась мне настоящая грунтовая соперница.

– В матче с грузинкой Болквадзе все получилось? Вы победили 6:3, 6:0. А вот аргентинке Сьерре проиграли 2:6, 2:6. Чего не хватило? Сложно играть против традиционно сильных на грунте представителей Аргентины?

– Первые 4 гейма выдались нервными, потом я успокоилась и начало все работать. Против любого грунтового игрока всегда тяжело играть, неважно из какой страны соперница. Но не хватило опыта и количества игр на грунте. Было видно, что это типично грунтовый игрок.

– Какие теперь у вас планы? На каких турнирах планируете сыграть перед Уимблдоном?

– Травяной сезон планирую провести в Англии и начать в Бирмингеме на турнире 125, затем будет Илкли 125 и Ноттингем 250.

– Все-таки на травяном покрытии у вас должны быть лучше результаты. За счет чего будете пытаться выигрывать матчи?

– Трава – это специфическое покрытие, мое любимое. Я в него очень верю и надеюсь, что оно меня не подведет. Не нужно ничего усложнять на нем.

– Вы раньше сказали, что вам нравится футбол. Кого будете поддерживать в финале Лиги чемпионов – «ПСЖ» из Парижа, в котором вы сыграли на Ролан Гарросе, или миланский «Интер»? Аналогичный вопрос и о «Челси» – «Бетис». И может, есть мысли, кто выиграет финалы?

– О Лиге чемпионов: болеть буду за «ПСЖ», они еще ни разу не поднимали кубок Лиги чемпионов над головой. Это давняя мечта их президента. В целом равные соперники и, мне кажется, все решится в послематчевой серии пенальти. В финале Лиги Европы явным фаворитом, конечно, будет «Челси». Но это футбол. В этом матче рискну спрогнозировать победу «Челси». Не знаю, смогу ли полностью посмотреть этот матч.

– И такой вопрос: кто ваши любимые футболисты и какие у вас любимые команды?

– Мой любимый футболист Харри Кейн. Очевидно, что моя любимая команда – это «Динамо» Киев. А как может быть иначе (смеется).

– Кстати, для себя из футбола во время игры в теннис что-то берете?

– Да, много, потому что, когда я в Киеве, я занимаюсь ОФП с тренером, сотрудничающим с футбольной командой чемпионата Украины.

– Сейчас среди спортсменок популярен тренд, что они играют за футбольные команды, как, например, сделала Дарья Билодид, перейдя в «Металлист 1925». Вы хотите себя попробовать в такой роли когда-нибудь?

– Сразу нет. Футбол – это контактный и травматический вид спорта. В него, как и в теннис, нужно начинать играть с детства.

– Если бы вы играли в футбол, на какой позиции и в какой команде себя видите?

– Мне нравится футбол, но не настолько, чтобы представлять себя на какой-то позиции на футбольном поле.