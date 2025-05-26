Костюк снялась с парного разряда Ролан Гаррос после досадного поражения
Марта и Елена-Габриэла Русе не сыграют в парном турнире на Открытом чемпионате Франции
Украинская теннисистка Марта Костюк не сыграет в парном разряде на Открытом чемпионате Франции 2025, который проводится на грунтовых кортах в Париже.
Марта была заявлена вместе с представительницей Румынии Еленой-Габриэлой Русе, и в первом раунде украинско-румынский тандем должен был сыграть против дуэта Александра Эала (Филиппины) / Рената Сарасуа (Мексика).
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Но в обновленной сетке парного турнира первыми соперницами Эалы и Сарасуа будут Эмили Эпплтон (Великобритания) и Ивонн Кавалье-Реймерс (Испания).
Причины отказа Костюк и Русе неизвестны. 25 мая Марта потерпела поражение в первом раунде одиночного разряда Ролан Гаррос от чешки Сары Бейлек.
Украину в паре на французском мейджоре будут представлять: Людмила Киченок (напарница – София Кенин), Надежда Киченок и Даяна Ястремская (сыграют в одном тандеме), Ангелина Калинина (напарница – Сюй Ифань) и Юлия Стародубцева (напарница – Анастасия Децюк).
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