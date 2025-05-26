Костюк снялась с парного разряда Ролан Гаррос после досадного поражения

Украинская теннисистка Марта Костюк не сыграет в парном разряде на Открытом чемпионате Франции 2025, который проводится на грунтовых кортах в Париже.

Марта была заявлена вместе с представительницей Румынии Еленой-Габриэлой Русе, и в первом раунде украинско-румынский тандем должен был сыграть против дуэта Александра Эала (Филиппины) / Рената Сарасуа (Мексика).

Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua

Но в обновленной сетке парного турнира первыми соперницами Эалы и Сарасуа будут Эмили Эпплтон (Великобритания) и Ивонн Кавалье-Реймерс (Испания).

Причины отказа Костюк и Русе неизвестны. 25 мая Марта потерпела поражение в первом раунде одиночного разряда Ролан Гаррос от чешки Сары Бейлек.

Украину в паре на французском мейджоре будут представлять: Людмила Киченок (напарница – София Кенин), Надежда Киченок и Даяна Ястремская (сыграют в одном тандеме), Ангелина Калинина (напарница – Сюй Ифань) и Юлия Стародубцева (напарница – Анастасия Децюк).