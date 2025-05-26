ФОТО. Салах получил приз лучшему бомбардиру АПЛ. Он забил 29 мячей
Форвард Ливерпуля догнал Ширера и Коула по числу голевых действий за сезон
Форвард Ливерпуля Мохаммед Салах завершил сезон АПЛ 2024/25 на вершине сразу двух рейтингов.
Он стал лучшим бомбардиром и лучшим ассистентом турнира. На счету египтянина – 29 голов и 18 голевых передач, что дает рекордные 47 результативных действий за сезон.
По количеству голов Салах (29) обошел Александера Исака из Ньюкасла (23) и Эрлинга Холанда из Манчестер Сити (22).
Форвард Ливерпуля повторил абсолютный рекорд Премьер-лиги по количеству результативных баллов (голы + ассисты) за один чемпионат. До Салаха подобное удавалось только двум легендам английского футбола – Энди Коулу в сезоне 1993/94 и Алану Ширеру в 1994/95. Оба также имели по 47 результативных действий.
Для Салаха это уже второй сезон, когда он выигрывает и Золотую бутсу АПЛ, и награду для лучшего ассистента. Впервые он оформил такой дубль в кампании 2021/22. Сезон 2024/25 стал очередным подтверждением бомбардирских способностей Египетского короля.
Мохамед Салах в сезоне АПЛ 2024/25:
- 29 голов, 18 ассистов, 47 результативных действий
Лучшие бомбардиры сезона АПЛ
ФОТО. Мохамед Салах получил призы лучшему голеадору и лучшему ассистенту
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