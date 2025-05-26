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  4. Марта Костюк – Сара Бейлек. Неприятная сенсация. Видеообзор матча
Ролан Гаррос
26 мая 2025, 00:35 |
219
1

Марта Костюк – Сара Бейлек. Неприятная сенсация. Видеообзор матча

Смотрите видеообзор матча 1/64 финала Ролан Гаррос 2025

26 мая 2025, 00:35 |
219
1
Марта Костюк – Сара Бейлек. Неприятная сенсация. Видеообзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

25 мая украинская теннисистка Марта Костюк уступила Саре Бейлек в матче 1/64 финала Открытого чемпионата Франции 2025.

Украинка потерпела поражение со счетом 3:6, 1:6 за 1 час и 20 минут. Марта считалась явной фавориткой противостояния – на ее победу букмекерские конторы давали коэффициент ниже 1.20.

Во втором раунде Ролан Гаррос Бейлек сыграет либо против Жаклин Кристиан, либо против Кимберли Биррелл.

🏆 Ролан Гаррос 2025. 1/64 финала

Марта Костюк [26] – Сара Бейлек [Q] – 3:6, 1:6

Видеообзор матча

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Марта Костюк Сара Бейлек Ролан Гаррос 2025 видео теннисные видеообзоры
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Первый Среди Равных
Не знаю такої тенісистки. Хто ця невдаха? 
Я маю на увазі Марту костюк.
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