Ролан Гаррос26 мая 2025, 00:35 |
219
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Марта Костюк – Сара Бейлек. Неприятная сенсация. Видеообзор матча
Смотрите видеообзор матча 1/64 финала Ролан Гаррос 2025
26 мая 2025, 00:35 |
219
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25 мая украинская теннисистка Марта Костюк уступила Саре Бейлек в матче 1/64 финала Открытого чемпионата Франции 2025.
Украинка потерпела поражение со счетом 3:6, 1:6 за 1 час и 20 минут. Марта считалась явной фавориткой противостояния – на ее победу букмекерские конторы давали коэффициент ниже 1.20.
Во втором раунде Ролан Гаррос Бейлек сыграет либо против Жаклин Кристиан, либо против Кимберли Биррелл.
🏆 Ролан Гаррос 2025. 1/64 финала
Марта Костюк [26] – Сара Бейлек [Q] – 3:6, 1:6
Видеообзор матча
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Я маю на увазі Марту костюк.