Марта Костюк – Сара Бейлек. Неприятная сенсация. Видеообзор матча

25 мая украинская теннисистка Марта Костюк уступила Саре Бейлек в матче 1/64 финала Открытого чемпионата Франции 2025.

Украинка потерпела поражение со счетом 3:6, 1:6 за 1 час и 20 минут. Марта считалась явной фавориткой противостояния – на ее победу букмекерские конторы давали коэффициент ниже 1.20.

Во втором раунде Ролан Гаррос Бейлек сыграет либо против Жаклин Кристиан, либо против Кимберли Биррелл.

🏆 Ролан Гаррос 2025. 1/64 финала

Марта Костюк [26] – Сара Бейлек [Q] – 3:6, 1:6

Видеообзор матча