Известны оценки Сикана и Зубкова за матч с Самсунспором

В воскресенье, 25 мая, состоялся матч 37-го тура чемпионата Турции между «Трабзонспором» и «Самсунспором».

Встречу принимал «Шенол Гюнеш» в Трабзоне. Стартовый свисток прозвучал в 19:00 по Киеву.

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Команды сыграли в результативную ничью со счетом 2:2.

Украинский нападающий «Трабзонспора» Даниил Сикан провел на поле 46 минут, результативных действий не совершил. Статистические порталы SofaScore и WhoScored оценили его игру в 7.3 и 6.7 баллов соответственно.

Украинский вингер «Трабзонспора» Александр Зубков провел на поле 81 минуту, результативными действиями не отличился. Статистические порталы SofaScore и WhoScored оценили его игру в 7.0 и 6.5 баллов соответственно.

Лучшим игроком по версии обоих порталов стал фулбек хозяев поля Педро Малхейро, на счету которого 2 гола и оценки 8.8 и 8.0.

Ранее сообщалось о том, что «Трабзонспор» с Сиканом и Зубковым сыграл вничью с «Самсунспором».