Трабзонспор с Сиканом и Зубковым сыграл вничью с Самсунспором
Украинцы результативными действиями не отличились
В воскресенье, 25 мая, состоялся матч 37-го тура чемпионата Турции между «Трабзонспором» и «Самсунспором».
Встречу принимал «Шенол Гюнеш» в Трабзоне. Стартовый свисток прозвучал в 19:00 по Киеву.
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Команды сыграли в результативную ничью со счетом 2:2. Ни украинский нападающий «Трабзонспора» Даниил Сикан, ни украинский вингер «Трабзонспора» Александр Зубков результативными действиями не отличились.
Украинский центрбек хозяев поля Арсений Батагов пропустил матч из-за травмы.
С 61 баллом «Самсунспор» расположился на 3-й строчке. «Трабзонспор» с 48 баллами остался 7-м.
Чемпионат Турции. 37-й тур
Трабзонспор – Самсунспор – 2:2
Голы: Малхейро, 86, 88 – Килинч, 27, Муандилмаджи, 89
Фото матча:
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