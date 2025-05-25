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Чемпионат Турции
Трабзонспор
25.05.2025 19:00 – FT 2 : 2
Самсунспор
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Турция
25 мая 2025, 21:50 | Обновлено 25 мая 2025, 22:35
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0

Трабзонспор с Сиканом и Зубковым сыграл вничью с Самсунспором

Украинцы результативными действиями не отличились

25 мая 2025, 21:50 | Обновлено 25 мая 2025, 22:35
400
0
Трабзонспор с Сиканом и Зубковым сыграл вничью с Самсунспором
Getty Images/Global Images Ukraine. Педро Малхейро

В воскресенье, 25 мая, состоялся матч 37-го тура чемпионата Турции между «Трабзонспором» и «Самсунспором».

Встречу принимал «Шенол Гюнеш» в Трабзоне. Стартовый свисток прозвучал в 19:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Команды сыграли в результативную ничью со счетом 2:2. Ни украинский нападающий «Трабзонспора» Даниил Сикан, ни украинский вингер «Трабзонспора» Александр Зубков результативными действиями не отличились.

Украинский центрбек хозяев поля Арсений Батагов пропустил матч из-за травмы.

С 61 баллом «Самсунспор» расположился на 3-й строчке. «Трабзонспор» с 48 баллами остался 7-м.

Чемпионат Турции. 37-й тур

Трабзонспор – Самсунспор – 2:2

Голы: Малхейро, 86, 88 – Килинч, 27, Муандилмаджи, 89

Фото матча:

Getty Images/Global Images Ukraine.
Getty Images/Global Images Ukraine.
Getty Images/Global Images Ukraine.
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Трабзонспор чемпионат Турции по футболу Самсунспор Александр Зубков Даниил Сикан Арсений Батагов
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
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