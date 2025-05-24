25 мая на «Шенол Гюнеш» пройдет матч 37-го тура Суперлиги Турции, в котором «Трабзонспор» встретится с «Самсунспором». Поединок начнется в 19:00 по киевскому времени.

«Трабзонспор»

Команда в прошлом сезоне была третьей. Это не триумф 2022-го года, с первым чемпионством после «золотого отрезка» 70-80 лет прошлого века. Но и пропустили в том розыгрыше выше себя только «Галатасарай» с «Фенербахче», что было очень достойным результатом. Сейчас же долго ничего не получалось. И даже Шенол Гюнеш, местная легенда, вернувшись работать на стадион, названный в его честь, откровенно не впечатлил.

Только в конце футбольного года начало что-то получаться. Усилили состав зимние новички, в том числе Сикан, и, прежде всего, Зубков. В Кубке даже до финала получилось дойти, но там в соперниках был «Галатасарай». Уступив ему, и в Суперлиге ограничились ничьей с новичком, «Бодрумом», де-факто лишившись шансов пробиться в еврокубки.

«Самсунспор»

Клуб только в прошлом сезоне вернулся в Суперлигу после паузы в 11 лет. Для начала получилось набрать 43 очка – таким образом новичок обеспечил себе комфортное 13-е место в итоговой таблице. Но главные сюрпризы были подготовлены на следующий, текущий розыгрыш турецкого чемпионата.

Подопечные Томаса Райса сразу взяли с места в карьер, выиграв 8 из 11 первых матчей. Потом результаты ухудшились, а весной даже было 4 поражения кряду. Но на финишной прямой команда снова собралась и показала себя отлично, последовательно выиграв у «Бодрума», «Еюпспора» и «Сивасспора». В итоге она опережает «Бешикташ» в споре за третье место, но минимально, в 1 балл. Так что права на осечки нет, если, конечно, хочется закончить с «бронзой».

Статистика личных встреч

Всего было четыре официальных очных поединка, начиная с 2022-го года. Сначала дважды сильнее был «Трабзонспор», но обе последних матча он проиграл.

Прогноз

Букмекерские конторы отдают небольшое преимущество хозяевам, исходя из фактора поля. Но гости куда более мотивированы – ждем, что на выезде они не проиграют (коэффициент – 1,615).

Прогноз Sport.ua Трабзонспор Самсунспор Самсунспор не проиграет 1,615 Сделать ставку

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