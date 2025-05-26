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Англия
26 мая 2025, 00:46 |
49
0

Известна оценка Ярмолюка за матч с Вулверхэмптоном

Украинский хавбек провел на поле весь матч

26 мая 2025, 00:46 |
49
0
Известна оценка Ярмолюка за матч с Вулверхэмптоном
Getty Images/Global Images Ukraine. Егор Ярмолюк

В воскресенье, 25 мая, состоялся матч 38-го тура Английской Премьер-лиги между «Вулверхэмптоном» и «Брентфордом».

Встречу принимал «Молинью» в Вулверхэмптоне».

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Матч завершился вничью со счетом 1:1.

Украинский полузащитник «Брентфорда» Егор Ярмолюк провел на поле весь матч, результативных действий не совершил. Статистические порталы SofaScore и WhoScored оценили его игру в 6.4 и 6.3 соответственно.

Лучшим игроком по версии SofaScore стал голкипер хозяев поля Жозе Са. На его счету 6 сейвов и оценка 7.9. WhoScored выделил хавбека «волков» Маршалла Мунетси, который оформил единственный гол своей команды. Его игру оценили в 7.7 баллов.

Ранее сообщалось о том, что «Вулверхэмтон» и «Брентфорд» сыграли вничью.

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Егор Ярмолюк Вулверхэмптон Брентфорд Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу оценки SofaScore WhoScored Маршалл Мунетси
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
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