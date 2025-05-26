Известна оценка Ярмолюка за матч с Вулверхэмптоном
Украинский хавбек провел на поле весь матч
В воскресенье, 25 мая, состоялся матч 38-го тура Английской Премьер-лиги между «Вулверхэмптоном» и «Брентфордом».
Встречу принимал «Молинью» в Вулверхэмптоне».
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Матч завершился вничью со счетом 1:1.
Украинский полузащитник «Брентфорда» Егор Ярмолюк провел на поле весь матч, результативных действий не совершил. Статистические порталы SofaScore и WhoScored оценили его игру в 6.4 и 6.3 соответственно.
Лучшим игроком по версии SofaScore стал голкипер хозяев поля Жозе Са. На его счету 6 сейвов и оценка 7.9. WhoScored выделил хавбека «волков» Маршалла Мунетси, который оформил единственный гол своей команды. Его игру оценили в 7.7 баллов.
Ранее сообщалось о том, что «Вулверхэмтон» и «Брентфорд» сыграли вничью.
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