Известна оценка Ярмолюка за матч с Вулверхэмптоном

В воскресенье, 25 мая, состоялся матч 38-го тура Английской Премьер-лиги между «Вулверхэмптоном» и «Брентфордом».

Встречу принимал «Молинью» в Вулверхэмптоне».

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Матч завершился вничью со счетом 1:1.

Украинский полузащитник «Брентфорда» Егор Ярмолюк провел на поле весь матч, результативных действий не совершил. Статистические порталы SofaScore и WhoScored оценили его игру в 6.4 и 6.3 соответственно.

Лучшим игроком по версии SofaScore стал голкипер хозяев поля Жозе Са. На его счету 6 сейвов и оценка 7.9. WhoScored выделил хавбека «волков» Маршалла Мунетси, который оформил единственный гол своей команды. Его игру оценили в 7.7 баллов.

Ранее сообщалось о том, что «Вулверхэмтон» и «Брентфорд» сыграли вничью.