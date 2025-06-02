Александр КАРАВАЕВ: «Это все благодаря Луческу»

Защитник «Динамо» Александр Караваев объяснил свою эффективную игру после выходов на замену.

«Мой гол в первом круге в ворота «Шахтера» был ключевым. Уверенность в том, что я могу выйти на замену и переломить ход игры, убил у меня Луческу, это благодаря ему.

Мирча всегда говорил, что ценит игроков, которые могут выйти на поле и принести пользу. С тех пор я понял, что буду выходить и делать все от себя зависящее. Я убил себе – когда дают шанс, я должен его использовать, ведь этих шансов скоро может и не быть», – сказал Караваев.

Ранее легенда «Динамо» отреагировал на роковой промах Караваева в финале Кубка Украины по футболу 2024/25.