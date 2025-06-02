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  4. Александр КАРАВАЕВ: «Это все благодаря Луческу»
Украина. Премьер лига
02 июня 2025, 01:55 |
172
0

Александр КАРАВАЕВ: «Это все благодаря Луческу»

Защитник «Динамо» – о своей эффективной игре после выходов на замену

02 июня 2025, 01:55 |
172
0
Александр КАРАВАЕВ: «Это все благодаря Луческу»
ФК Динамо. Александр Караваев

Защитник «Динамо» Александр Караваев объяснил свою эффективную игру после выходов на замену.

«Мой гол в первом круге в ворота «Шахтера» был ключевым. Уверенность в том, что я могу выйти на замену и переломить ход игры, убил у меня Луческу, это благодаря ему.

Мирча всегда говорил, что ценит игроков, которые могут выйти на поле и принести пользу. С тех пор я понял, что буду выходить и делать все от себя зависящее. Я убил себе – когда дают шанс, я должен его использовать, ведь этих шансов скоро может и не быть», – сказал Караваев.

Ранее легенда «Динамо» отреагировал на роковой промах Караваева в финале Кубка Украины по футболу 2024/25.

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Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Александр Караваев Мирча Луческу
Дмитрий Олейник Источник: YouTube
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