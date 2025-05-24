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  4. Легенда Динамо отреагировал на роковой промах Караваева в финале Кубка
Чемпионат Украины
24 мая 2025, 22:18 | Обновлено 24 мая 2025, 22:32
702
0

Легенда Динамо отреагировал на роковой промах Караваева в финале Кубка

Шацких – о нереализованном пенальти

24 мая 2025, 22:18 | Обновлено 24 мая 2025, 22:32
702
0
Легенда Динамо отреагировал на роковой промах Караваева в финале Кубка
ФК Динамо. Максим Шацких

Легенда «Динамо» Максим Шацких отреагировал на промах Александр Караваев с пенальти в финале Кубка Украины против «Шахтера», который стоил киевлянам трофея.

– По поводу того, что Александр Караваев не забил пенальти, после которого «Шахтер» выиграл Кубок, что думаете?

– Ничего страшного. Он не маленький мальчик. Ему не 18-20 лет. Караваев уже взрослый. И это уже история. Да, неприятно. Я тоже не забивал решающий пенальти. Да, я после такого мог три дня не разговаривать ни с кем. Это все понятно. Обидно. Но, я думаю, уже все забыли об этом. Это уже история.

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Дмитрий Олейник
Дмитрий Олейник Sport.ua
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