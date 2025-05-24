Легенда Динамо отреагировал на роковой промах Караваева в финале Кубка
Шацких – о нереализованном пенальти
Легенда «Динамо» Максим Шацких отреагировал на промах Александр Караваев с пенальти в финале Кубка Украины против «Шахтера», который стоил киевлянам трофея.
– По поводу того, что Александр Караваев не забил пенальти, после которого «Шахтер» выиграл Кубок, что думаете?
– Ничего страшного. Он не маленький мальчик. Ему не 18-20 лет. Караваев уже взрослый. И это уже история. Да, неприятно. Я тоже не забивал решающий пенальти. Да, я после такого мог три дня не разговаривать ни с кем. Это все понятно. Обидно. Но, я думаю, уже все забыли об этом. Это уже история.
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